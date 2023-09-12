Выплата 15 млн гривен: матери не отдают тело погибшего в Бахмуте сына (видео)

Вдова погибшего хочет похоронить Сергея Зелинского далеко от родного села в Хмельницкой области. Родственники матери говорят о корыстном интересе.

Мать украинского защитника Сергея Зелинского Наталья с июня этого года не может получить из морга тело своего сына. При этом у нее есть разрешение прокуратуры и экспертиза ДНК. Об этом сообщает "Суспільне".

"Он погиб в Бахмуте. Был ранен в Соледаре, затем прошел реабилитацию, его снова отправили на Бахмут. И там, 11 июня, сын погиб, — рассказала мать погибшего. — У меня все документы на руках, есть все необходимые разрешения, есть ДНК, что это мой сын".

Мать погибшего бойца

Женщина практически ежедневно приходит в морг в надежде забрать тело сына, но тело ей не отдают, потому что вдова погибшего Ксения хочет похоронить его далеко от его родного села в Хмельницкой области.

По словам матери погибшего, вдова ее сына родом из Краматорска, а сейчас живет в Германии, похороны хотят устроить во Львове.

Мать погибшего в Бахмуте вместе с волонтерами

Женщина рассказала, что с невесткой познакомилась уже возле Хмельницкого морга.

Свадьба состоялась в марте, когда военнослужащий приехал на реабилитацию во Львовскую область после ранений.

"А в мае он ко мне звонил по телефону и говорит: мама, найди мне адвоката, потому что хочу развестись, потому что я так вляпался, что не знаю, куда я голову всунул", — рассказала Наталья Зелинская.

"Она не должна быть здесь круглосуточно. Правильно было бы отдать тело этим родителям. Это абсолютный ужас, эта "дележка" постоянна, и это унижение родителей", — сказала волонтерка Татьяна Юзепчук.

Начальница бюро судмедэкспертизы Наталья Козицкая

Мать погибшего считает, что невестка в сговоре с директором бюро судмедэкспертизы Натальей Козицкой, которая сказала, что и мать погибшего, и вдова настаивали на выдаче врачебного свидетельства о смерти и обязались похоронить.

"Я не решаю. Если люди не могут помириться, не могут решить, пусть это решит суд. Я не против", — объяснила Козицкая, которая сомневается в подлинности разрешения прокуратуры из Хмельницкой области, так как производство было открыто в другой области и в велись следственные действия.

Постановление на выдачу тела

Однако у юриста Виктории Яременко есть на руках постановление прокурора Бахмутской окружной прокуратуры Дмитрия Радковского о предоставлении разрешения на выдачу тела.

Матери не отдают тело погибшего в Бахмуте сына

"Есть вывод — анализ ДНК. Это ее сын. 99, 9 %, что это ее сын, — объяснила юрист. — Была установлена причина смерти, установленное лицо, что это Зелинский Сергей". Юрист добавила, что тело могут выдать только после разрешения областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

По словам адвоката Руслана Малого, даже суд вряд ли поставит точку в этом деле, так как законодательство не оперирует очередностью относительно того, кто более близкий родственник. Однако есть негласная преюдиция, согласно которой жена считается более близким родственником, чем родители.

Родственники матери погибшего допускают, что вдова погибшего настаивает на захоронении во Львове, так как хочет получить выплату в размере 15 млн гривен. Однако, со слов адвоката, выплата предназначена для вдовы, несовершеннолетних детей и родителей, вне зависимости от того, кто хоронит погибшего.

Журналисты не смогли получить комментарий адвоката вдовы.

Напомним, что в Донецкой области из-за обстрела ВС РФ погибли два иностранных волонтера.

Также сообщалось, что на фронте погиб известный адвокат, который был младшим лейтенантом в роте огневой поддержки.