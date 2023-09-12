Пересмотр всех решений ВВК: как будут определять "ограниченно пригодных"

В Минздраве считают, что одним из шагов по борьбе с коррупцией может быть цифровизация работы ВВК. В военно-врачебных комиссиях с мая подписано соглашение с НСЗУ, благодаря чему все данные о прохождении ВВК врачи обязаны заносить в электронную систему.

Более 200 военно-медицинских комиссий прошли проверки различными правоохранительными органами. В результате этих мероприятий были возбуждены сотни уголовных дел. Об этом говорится в материале ТСН.

Новый министр обороны Рустем Умеров объявил о своих планах по цифровизации всех процессов в деятельности военно-медицинских комиссий. Он также намерен внедрить электронные военные билеты и создать единый реестр призывников.

В Украине планируют проверить решение ВВК

Всего в стране было проведено более 200 военно-медицинских комиссий. В результате расследования были выявлены обширные случаи коррупции, в которых были замешаны десятки врачей. Стоит отметить, что чем сложнее был поставлен диагноз, тем выше была запрошенная сумма взятки.

"Большое количество уголовных дел уже заведено. Акцент на пересмотр на те комиссии военно-врачебные, да и центры комплектования, в которых были выявлены такие вопросы и определим учреждения здравоохранения, где был наибольший процент непригодных", — сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

На данный момент министр не предоставил конкретного плана организации проверки десятков тысяч решений Военно-медицинских комиссий. Также остаются неясными механизмы для возвращения уклоняющихся, которые выехали за границу, используя фальшивые медицинские справки.

Цифовизация работы ВВК: что известно

В Минздраве считают, что одним из шагов по борьбе с коррупцией может быть цифровизация работы ВВК. В военно-врачебных комиссиях с мая подписано соглашение с НСЗУ. Согласно условиям, все данные о прохождении ВВК врачи обязаны заносить в электронную систему. Глава военно-врачебной комиссии объясняет, каким образом электронная фиксация помогает избежать злоупотреблений.

"Диагноз, когда он ставится исходя из анализов, лаборатория вносит эти данные в электронную систему. Если результаты в норме, то у человека никак не может быть какого-либо диагноза", — сказал председатель ВВК Тарас Кавецкий.

В медицинской системе врачи используют электронные подписи. Этот цифровой след позволяет отслеживать каждый этап работы медицинского персонала с каждым пациентом, начиная с момента проведения Всеобщей Врачебной Комиссии (ВВК). Однако, когда речь идет о сомнительных диагнозах и возникают разногласия в мнениях среди членов врачебной комиссии, медицинским работникам предоставляется возможность запросить экспертное заключение от своих коллег.

И в электронной системе видно, кто принимал окончательное решение и в конце концов несет за него ответственность. Это предохранитель, чтобы здоровых не сделать больными, а больных здоровыми. Таких случаев тоже немало. Последний произошел в Одесской области, когда мобилизовали мужчину с эпилепсией и он умер в части.

Изменения в списке болезней, с которыми могут мобилизовать

Между тем, Министерство обороны расширило перечень болезней, определяющих пригодность к военной службе. Этот перечень диагнозов вызвал оживленное обсуждение во всех кругах.

В Медицинских силах отмечают, что эти люди пригодны только во время военного положения. Мобилизированный с излеченным туберкулезом или бессимптомным ВИЧ не будет направляться в окопы. В Вооруженных силах большая потребность в военнослужащих и в тылу — например они могут быть механиками или делопроизводителями.

"Современная терапия позволяет достичь таких результатов, что человек, имеющий носительство ВИЧ и не имеющий клинических проявлений и принимающий лекарственные средства, даже заразиться почти невозможно, так как вирус входит в ремиссии. То же с вылеченным туберкулезом", — сказал представитель Командования медицинских сил ВСУ Дмитрий Мирошниченко.

Представитель Командования медицинских сил, убеждает — изменения о прохождении ВВК конкретизировали немало диагнозов и состояний, чтобы разные специалисты одно и то же заболевание не трактовали по своему усмотрению. Это решение в сочетании с электронной медицинской системой должно стать предохранителем для злоупотреблений. Однако цифровизация огромного массива данных может занять годы.

Напомним, что в ТЦК объяснили, почему патрули вручают повестки мужчинам на улицах. На улицах работают совместные группы Нацполиции и представителей ТЦК, которые имеют опыт боевых действий. Они общаются с мужчинами и объясняют, почему им нужно явиться в военкоматы.