"Как рыба об лед": в ВСУ рассказали о попытках ВС РФ пробить оборону под Купянском (видео)

Российское командование пытается прорвать линию обороны ВСУ, повторяя тактику "вагнеровцев". Для этого устраивает "мясные" штурмы, в которых участвуют бывшие заключенные.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что на восточном отрезке фронта на Харьковщине ВС РФ не удается подвинуть позиции украинских военных. По его словам, на Купянско-Лиманском направлении враг "бьется как рыба об лед", тогда как на других участках фронта — под Бахмутом и в Запорожской области — есть определенные успехи в контрнаступательных действиях ВСУ. О деталях ситуации офицер рассказал в эфире "24 канала".

Евлаш объяснил, что сделали бойцы ВСУ, чтобы не дать врагу продвинуться вперед. В частности, построили прочные фортификационные сооружения и заминировали подходы к ним. Также удалось создать глубокоэшелонированную оборону, которую не в состоянии преодолеть противник.

Российское командование, пытаясь получить хотя бы какие-то успехи в честь фейковых "выборов", осуществило попытки атак в нескольких точках, утверждает пресс-офицер. Некоторое время враг штурмовал в направлении Новоегоровки — населенного пункта в 14 км к юго-западу от Сватово. При этом использовал мощную военную технику: например, перебросил танки Т-90М "Прорыв" и ТОС "Солнцепёк".

Также была попытка прорвать украинскую линию обороны возле села Новоселовское в 16 км к северо-западу от Сватово. Для этого населенный пункт массированно обстреляли. Подсчитали, что в течение суток 11 сентября россияне нанесли 636 ударов по участку фронта от Купянска до Лимана. Из этих 636 обстрелов шестая часть — 117 — пришлось на единственный населенный пункт Новоселовское. Для сравнения, по Лиману стреляли всего лишь 11 раз.

В атаки на украинские позиции враг бросает подразделения "Шторм-Z", которые состоят из экс-заключенных. Евлаш объяснил, что эту категорию россиян используют, потому что "их наиболее не жалко".

"Их посылали на убой. Они должны были броситься и забежать в первую посадку, вырыть какие-то окопы и максимально держать", — отметил офицер. Уже за "зеками" шли кадровые военные, которые имели задачу удержать место, куда пробрались после "мясного штурма". Кроме того, применяют тактику, которую ввели еще наемники ЧВК "Вагнер" — идут вперед малыми группами до 10 человек.

Длина отрезка фронта, о котором рассказал Евлаш — около 120 км. Населенные пункты, возле которых пытались прорваться россияне — в 30 км (Новоселовское) и в 40 км (Новоегоровка) от Купянска.

Новоселовка и Новоегоровка под Сватовым по состоянию на 12 сентября 2023 года Фото: DeepState

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Отметим, украинское командование в июле предупредило, что ВС РФ сосредоточили на Купянском направлении около 100 тыс. человек живой силы. При этом прогнозировали, что именно здесь враг будет пытаться идти в ближайшее время в атаку.

В крайнем отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 12 сентября указано, что россияне нанесли авиаудары по пяти населенным пунктам на участке, о котором рассказал Евлаш. В частности, на Харьковщине пострадали Синьковка, Ивановка (ближе к Купянску), на Луганщине — Надежда, Новоегоровка, Диброва, Белогоровка (ближе к Лиману).

Между тем на волонтеры сообщества DeepState объясняют: под Сватовым подразделения ВС РФ атакуют высоту 190.8. Результаты атак "лежат по всем посадкам" вокруг высоты.

На онлайн-карте боевых действий обозначены достижения Сил обороны: территории, которые удалось освободить от оккупантов в течение последних нескольких недель. Видно, что соответствующие отметки есть в пяти точках: в Запорожской области — под Ореховым в направлении на Токмак, в Донецкой — под Донецком и Бахмутом, на границе Харьковщины и Луганщины — возле села Новоегоровка.

Линия фронта в Украине по состоянию на 12 сентября 2023 года Фото: DeepState

Напоминаем, ГУР Минобороны Украины 10-11 сентября провели спецоперацию по освобождению от россиян газодобывающих платформ в Черном море — так называемых "вышек Бойко". Офицер ВМС ВСУ рассказал, что к платформам добрались на резиновых лодках, и объяснил, что нужно, чтобы их все же удержать.