В состав ВС РФ вернут самоходку 2С18 "Пат-С": что известно о забытом проекте советской эпохи

Эксперты полагают, что решение возродить старый проект обусловлен желанием командования ВС РФ получить более мобильную установку с улучшенными ходовыми качествами и приличной огневой мощью.

Россия объявила о планах возрождения в своих вооруженных силах амфибийной 152-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С18 "Пат-С". Эта самоходная гаубица была разработана еще в советское время, однако в связи с геополитическими изменениями и решением НАТО о стандартизации артиллерийских калибров до 155 мм проект 2С18 "Пат-С" был отложен. О том, что представляет собой самоходка, говорится в материале издания Military Leak от 12 сентября.

Авторы публикации отмечают, что проект, инициированный ПАО "Курганмашзавод", входящий в корпорацию "Ростех". Предполагается вернуться к разработке САУ 2С18 и провести модернизацию техники, в частности, что касается возможности преодоления водных преград.

Обозреватели пишут, что данное решение — не просто ностальгия, а стратегический шаг, имеющий под собой несколько веских оснований.

Характеристики САУ

2С18 "Пат-С" должна была стать преемницей 122-мм самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика". По сравнению со многими существующими самоходными гаубицами 2С18 "Пат-С" имеет более крупный калибр, обеспечивающий более мощное огневое воздействие на поле боя.

Самоходка была разработана шасси боевой машины пехоты БМП-3, что обеспечивало ее мобильность и универсальность. А Калибр 152 мм обеспечивал значительное повышение огневой мощи по сравнению с предшествующими 122-мм самоходными гаубицами.

Между тем ТТХ установки особо не отличаются от других артиллерийских систем такого класса, которые состоят на вооружении ВС РФ. По сути, "Пат-С" является самоходным вариантом легкой 152-мм буксируемой гаубицы 2А61 "Пат-Б", а способы боевого применения и обслуживания аналогичны 122-мм гаубице Д-30А.

Установка 2С18 имеет следующие характеристики:

основное вооружение — 152-мм пушка 2А63;

дополнительное вооружение — 7,62-мм пулемет ПКТ;

масса снаряда — 43,56 кг;

дальность стрельбы — до 15 км;

максимальная скорострельность — 6-8 выстрелов в мин.;

вес — до 18,8 т;

длина корпуса САУ — 7,2 м;

мощность двигателя — 500 л.с;

максимальная скорость по шоссе — 70 км/ч;

амфибийная скорость — до 10 км/ч;

запас хода — 600 км;

Эксперты отметили ходовые характеристики САУ. Например, самоходка могла преодолевать уклоны до 60%, боковые уклоны до 30% и проходить траншеи до 2,5 м. Такие возможности достигались за счет уменьшенной массы по сравнению с той же САУ 2С3 "Акация", которая имеет такую же огневую мощь.

Фактически российские оружейники пытались смастерить более мобильную установку с улучшенными ходовыми качествами, из-за чего, вероятно, командование ВС РФ и решило возродить старый проект.

"Это не просто воскрешение ушедшей эпохи, а стратегический шаг, отвечающий меняющемуся характеру боевых действий. Модернизируя и совершенствуя эту артиллерийскую систему, Россия создает условия для повышения огневой мощи и оперативной гибкости на современном поле боя", — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что корпорация "Ростех" объявила о начале серийного производства 152-мм самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ". При этом установка еще на прошла государственные испытания, но уже пошла в серию.