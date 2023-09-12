"Ключевые инновации для противодействия РФ": Джонсон восхитился украинскими разработками (видео)

Экс-премьер Великобритании побывал в локации львовских стартаперов, которые разрабатывают военную продукцию для защитников. В частности, "Шаблю" — турель, которая позволяет сбивать вражеские цели без риска для собственных позиций.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего визита в Украину сфотографировался с дистанционным боевым модулем "Шабля". Соответствующим снимком он поделился 12 сентября в соцсетях.

"Увлекательно наблюдать за передовыми военными технологиями беспилотников, которые разрабатываются в Украине. Такие инновации являются ключевыми для противодействия незаконному вторжению России", — написал британский экс-премьер.

Публикация Бориса Джонсона в соцсетях Фото: Скриншот

Ранее, 10 сентября, городской голова Львова Андрей Садовой сообщил, что Джонсон посетил "важную локацию".

"Львовские стартаперы создают инновационные разработки, которые помогают военным удаленно вести бой и, что самое главное, спасать жизни наших воинов. Это 25 уникальных разработок: от логистических до боевых, от дистанционных турелей до роботов-камикадзе", — объяснил мэр города.

Среди разработок — боевые турели с дистанционным управлением "Шабля", с которыми и сделал фото гость из Великобритании.

"А сейчас производитель работает над разработкой системы обнаружения и поражения воздушных целей", — добавил Садовый.

Городской голова подчеркнул, что Львов сейчас сосредоточен на изготовлении современной военной продукции.

Публикация Андрея Садового в соцсетях Фото: Скриншот

"Шабля": что это такое и чем оно особенно

Разработка украинских стартаперов "Шабля" — это автоматизированный дистанционно управляемый огневой комплекс, предназначенный для стационарной установки на неподвижные объекты или спецтранспорт. Как указано на сайте волонтерской инициативы People's Project, координация им осуществляется с помощью монитора и пульта управления. Это позволяет вести бой на расстоянии без риска для оператора.

Волонтеры объяснили, что нередко враг запускает БПЛА, чтобы защитники попытались его сбить. Это помогает российским оккупантам обнаружить позиции Сил обороны и накрыть их из РСЗО. Турель позволяет сбивать беспилотники на расстоянии, не оставляя шансов вражеской разведке.

Схема, опубликованная авторами волонтерского проекта Фото: People's Project

"Автоматическая турель "Шабля" для крупнокалиберного пулемета представляет собой подвижную платформу с возможностью установки АГС, ПКТ, ПКМ. Также на модуль предусматривается установка видеокамеры, тепловизора, дальномера и другой оптики", — указано на сайте.

"Шабля" может стоять как стационарно на блокпостах, так и на границе или в других зонах.

Напомним, 24 апреля бойцы 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша показали "Шаблю", которую назвали WALL'YA. Воины рассказали, что у них на вооружении появился автоматизированный дистанционно управляемый огневой комплекс.

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