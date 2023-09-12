Прорыв первой линии обороны стал для врага неожиданностью, — Маляр (видео)

Россия готовилась к украинскому контрнаступлению, и когда оккупанты занимали территории Запорожской области, они понимали, что вскоре им придется их оборонять, говорят в Минобороны.

В ВС РФ не ожидали прорыва ВСУ первой линии обороны, поэтому вторая линия обороны у них укреплена значительно меньше, что может положительно сыграть для ВСУ. Об этом 24 Каналу рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Для врага стало неожиданностью, что ВСУ смогли прорвать первую линию обороны. Первая линия обороны была настолько прочно укреплена, что вторая линия беспокоила их значительно меньше. Теперь это может сыграть для нас положительную роль", — отметила Маляр.

Она отметила, что несмотря на сложность ситуации ВСУ продолжают продвижение в освобождении украинской территории, что является лучшим свидетельством эффективности украинского контрнаступления. Россия к нему долго готовилась, и когда оккупанты занимали территории Запорожской области, они понимали, что вскоре им придется их оборонять.

"Стоит помнить, что украинские военные идут в наступление вопреки тому, что оккупанты преобладают в личном составе и вооружении. Вопрос заключается не в том, сколько километров территории было освобождено. Весомым является уже тот факт, что продвижение ВСУ происходит вместе с мощным уничтожением врага", — подчеркнула заместитель министра обороны.

Напомним, что ВС РФ на фронте регулярно совершают одинаковую ошибку. Противник перебрасывает резервы с направления на направление, тем самым истощая военных. Это большая ошибка, которая играет на руку украинской стороне.

Ранее сообщалось, что 11 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что в течение последней недели на Таврическом направлении Силы обороны освободили территорию площадью 4,8 квадратного километра.