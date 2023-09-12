ВС РФ на фронте регулярно совершают одинаковую ошибку: ВСУ этим пользуются, — Силы обороны

По информации полковника Александра Штупуна, украинские военные успешно уничтожают противника на поле боя. В связи с этим командование оккупантов вынуждено перебрасывать резервы с других направлений, а это плохо для них заканчивается.

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Пока контрнаступление ВСУ продолжается и бойцы достигают новых успехов, командование российских оккупантов совершает новые ошибки, перебрасывая с разных направлений резервы. Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в интервью "Эспрессо" 12 сентября.

По его словам, украинские защитники и их командиры регулярно пытаются улучшить свое тактическое положение на линии фронта, чтобы прорваться вперед и выгнать россиян с ранее занятых ими позиций.

"В Опытном продолжается плановая боевая работа, тактическая ситуация довольно переменчива. В районе Авдеевки враг пытается прорываться к северу от города, но без успехов. Противник продолжает пехотные штурмы в районе Марьинки. Наши воины успешно уничтожают захватчиков", — заявил Александр Штупун.

Кроме того, командование ВС РФ регулярно совершает одну и ту же ошибку, как отметили в ВСУ. Противник перебрасывает резервы с направления на направления, тем самым истощая военных. Это большая ошибка, которая играет на руку украинской стороне.

"Пользуясь ослаблением врага, наши командиры на местах пытаются улучшать свое тактическое положение", – подытожил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Напомним, 11 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что в течение последней недели на Таврическом направлении украинские военные освободили территорию площадью 4,8 квадратного километра.