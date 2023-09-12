"Копала картошку": в Житомире женщина нашла "целый арсенал" времен Второй мировой (фото)

Жительница Житомира обнаружила почти сотню боеприпасов в собственном огороде. Оружие было захоронено в 15 метрах от жилого дома.

В Житомире местная жительница обнаружила у себя в огороде снаряды, вероятно, захороненные во времена Второй мировой войны. Об этом говорится на официальной странице полиции Житомирской области в Facebook.

"Копала картошку, а нашла целый арсенал оружия времен Второй мировой войны", — указано в публикации.

Боеприпасы времен Второй мировой войны Фото: Нацполиция

Обнаружив боеприпасы, женщина обратилась в полицию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС. Как оказалось, оружие было захоронено в 15 метрах от жилого дома.

Всего в огороде было найдено 82 минометные мины 82 калибра, 3 противотанковые мины и 8 гранат. Сообщается, что найденные боеприпасы уничтожат взрывотехники.

Всего было обнаружено почти сотню боеприпасов Фото: Нацполиция

В полиции подчеркнули, что женщина, обнаружившая мины и гранаты, поступила правильно. Она не пыталась самостоятельно их доставать и оповестила о находке соответствующие службы.

Напомним, 30 августа представитель Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, как российские войска подрываются на собственных минах в Херсонской области. Это связано с тем, что из-за подрыва Каховской ГЭС мины теперь разбросаны стихийно.

Ранее, 15 августа, мы писали о том, что украинские военные выявляют вражеские мины с помощью беспилотника с тепловизионной камерой. Камера беспилотника летает над российскими минными полями и обнаруживает десятки из них.