Писал об убийствах в Буче и ударе по Мариуполю: в РФ депутата отправили в психбольницу

Мужчину суд признал виновным в распространении фейков о российской армии и назначил ему принудительное психиатрическое лечение.

В России депутату "приписали" параноидальную шизофрению из-за комментариев в сети относительно целенаправленного уничтожения украинского народа и гибели 20 тысяч россиян. Об этом пишет российское издание SOTA.

В Саратове состоялся суд, который рассматривал дело 67-летнего депутата Балашовского горсовета от КПРФ Олега Непеина. Его обвинили в распространении "фейков" об армии РФ и критике Путина. Суд назначил ему принудительное психиатрическое лечение.

Непеин должен пробыть 3 месяца в областной клинической психиатрической больнице имени Святой Софии.

В июне его отправляли на обследование. По результатам психиатрической экспертизы Балашовский районный принял решение. В них говорилось, что Непеин страдает параноидальной шизофренией. Причем врачи пришли к выводу, что болезнь обнаружилась у него "задолго до совершения преступления", поэтому отвечать за свои действия он не мог.

Депутата задержали и отправили в СИЗО. Его жена рассказала, что он делал это намеренно.

Поводом для уголовного преследования стали 8 комментариев о войне в Украине, которые депутат написал в апреле 2022 года в открытом телеграм-чате "Саратов-Энгельс". В частности, он написал, что президент Владимир Путин "руководит операцией, которая нацелена на уничтожение украинского народа", и его действия "привели к гибели 20 тысяч россиян". Также в комментариях говорилось об убийствах мирных жителей в Буче и ударе по драмтеатру в Мариуполе.

Напомним, что в Сочи двум военным ВС РФ было назначено наказание в виде 2 лет пребывания в колонии-поселении за отказ участвовать в военных действиях против Украины.

Ранее сообщалось, что в Беларуси суд осудил 54-летнего мужчину за "оскорбление" Александра Лукашенко. Он за сообщения в Интернете может провести остаток жизни в психиатрической больнице под строгим наблюдением. Весь процесс происходил за закрытыми дверями.