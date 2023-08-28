В Сочи двух военных приговорили к 2 годам колонии за отказ возвращаться на войну в Украину

По данным российских журналистов, оба фигуранта отказались выполнять приказы своих командиров. Причем один из них уже принимал участие в боевых действиях на территории Украины.

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В Сочи двум российским военным были назначены наказания в виде двух лет, а также двух лет и трех месяцев пребывания в колонии-поселении за отказ принимать участие в военных действиях против Украины. Об этом сообщает российское медиа Astra со ссылкой на решение Сочинского гарнизонного суда.

По информации российских журналистов, 6 апреля мобилизованный Юрий Мальцевский вышел из строя и отошел в сторону от сослуживцев после получения приказа от командира отправиться в Украину.

Его обвинили в неисполнении приказа командира во время боевых действий, и на суде он признал свою вину. Ему было назначено два года пребывания в колонии-поселении.

Иван Кашин, контрактник, находившийся на службе в армии с 2018 года и участвовавший в вооруженном вторжении в Украину, также стал фигурантом судебного разбирательства. 21 февраля, во время формирования личного состава, он заявил о своем намерении не ехать на фронт, на что откликнулись несколько других военных, хотя точное количество последних не было уточнено.

На суде Иван Кашин признал свою вину, однако, сославшись на статью 51 Конституции РФ, которая предоставляет право не свидетельствовать против себя, он отказался давать показания. Гарнизонный суд приговорил его к двум годам и трем месяцам пребывания в колонии-поселении.

Напомним, 30 апреля Военная разведка Минобороны Великобритании сообщала, что российские командиры используют в отношении солдат такие меры воздействия как "зинданы" — вырытые в земле ямы с железной решеткой сверху, которые традиционно применялись в странах Средней Азии.

Ранее, в феврале 2023 года, стало известно, что в оккупированном Севастополе суд вынес первый приговор по уголовному делу об отказе военнослужащих ВС РФ выполнить приказ командования.