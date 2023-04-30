За отказ воевать солдат ВС РФ сажают в подземные тюрьмы "зинданы", — британская разведка

По данным Минобороны Великобритании, в первые месяцы полномасштабного вторжения российским солдатам, которые не хотели участвовать в войне, позволяли по-тихому вернуться домой, — командиры не столь пристально следили за дисциплиной. Сейчас же за попытку разорвать контракт с Минобороны РФ строго наказывают.

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Минобороны Великобритании утверждает, что командиры в российских вооруженных силах в последние несколько месяцев стали прибегать к практики воздействия в отношении "нарушителей дисциплины" среди солдат РФ. Об этом сообщается в сводке разведки за 30 апреля.

Среди мер воздействия прибегают к так называемым зинданам — вырытым в земле ямам с железной решеткой сверху, которые традиционно применялись в странах Средней Азии, Северного Кавказа, в Афганистане, Иране, Пакистане как подземные тюрьмы-темницы.

Сводка британской разведки за 30 апреля

"Во множестве недавних сообщений личного состава российских войск говорится, что их помещают в зинданы за мелкие нарушения, такие как распитие алкогольных напитков и попытки расторгнуть военные контракты", — говорится в сообщении.

В публикации британской разведки идет речь о том, что в первые месяцы полномасштабной войны российские командиры не столь строго следили за дисциплиной, а военнослужащим, которые не хотели участвовать в войне, позволяли по-тихому вернуться домой.

Но с осени пошлого года появился ряд драконовских инициатив, призванных улучшить дисциплину в армии.

Напомним, что депутат Госдумы Андрей Луговой пытался скрыть статью с новыми ограничениями для уклонистов. По его словам, россияне, которые якобы не готовы отдать долг родине, не в праве требовать что-либо у государства.

Ранее сообщалось, что в рамках мобилизационной кампании в РФ привлекают 415 тысяч человек для контрактной службы.