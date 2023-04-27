Мобилизация в РФ: депутат Госдумы хотел скрыть статью с новыми ограничениями для уклонистов

По словам депутата Андрея Лугового, те россияне, которые якобы не готовы "отдать долг Отчизне", не в праве требовать что-то у государства.

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Депутат Государственной думы РФ Андрей Луговой из фракции ЛДПР анонсировал лишение уклонистов от мобилизации доступа к бесплатной медицинской помощи. Об этом пишет Telegram-канал SOTA.

Сообщается, что статья под названием "Россия создает самую эффективную систему воинского учета для победы в СВО" была опубликована на сайте депутата 26 апреля. Материал был удален, но сохранился в архивной копии.

В статье также сказано, что РФ воюет якобы не с Украиной, а с неким "нацистским союзом" Запада. Поэтому Россия не может рассчитывать на быструю победу, ей нужно много солдат.

"Несмотря на все вопли и визги либералов, нам удалось провести мобилизацию и перехватить инициативу на фронте. Но для будущей победы необходимо проявить гибкость, именно поэтому мы запустили систему электронных повесток", — сказал Луговой.

В материале говорится, что встать на воинский учет обязан каждый гражданин. Поэтому в скором времени в ближайшее время в Госдуму будут внесены на рассмотрение дополнительные поправки.

"До 1 декабря 2023 года все военнообязанные граждане нашей страны должны будут самостоятельно сообщить о месте своей работы или учебы, а также текущего места проживания. В противном случае к ним будут применены те же санкции, что и к уклонистам", — говорится в материале.

Более того, среди ограничений перечисляется аннулирование полиса медстрахования, лишение льгот и "прочих благ", предоставляемых государством в РФ.

Сообщается, что поправки будут приняты в кротчайшие сроки. Таким образом, депутаты Госдумы покажут, что "едины" с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Важно понимать, что если человек не готов отдать долг Отчизне, то он не в праве что-то требовать от государства взамен", — сказал депутат.

Ранее 25 апреля бывший президент РФ Дмитрий Медведев в очередной раз пригрозил "врагам России" ядерным оружием. Соратник Владимира Путина также попытался оправдать вторжение в Украину и заявил, что в полномасштабной войне виноват Североатлантический Альянс.

Еще напомним, что РФ объявила персонами нон грата 10 норвежских дипломатов. В МИД России назвали предварительное решение Норвегии выслать дипломатов "враждебным шагом". В ответ из РФ высылают 10 дипломатов и вводят ограничения по найму россиян дипмиссиями.