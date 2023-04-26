"Из-за недружественных действий Осло": РФ объявила персонами нон грата 10 норвежских дипломатов

В МИД России назвали предварительное решение Норвегии выслать дипломатов "враждебным шагом". В ответ из РФ высылают 10 дипломатов и вводят ограничения по найму россиян дипмиссиями.

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Сегодня, 26 апреля, в Министерство иностранных дел России вызвали норвежского посла Роберта Квиле. Ему сообщили о "решительном протесте" по поводу решения Норвегии выслать 15 дипломатов РФ. Об этом рассказали в пресс-службе вражеского МИД.

"Этот враждебный шаг еще больше усугубил ситуацию в двусторонних отношениях, которые и так находятся на критически низком уровне", — подчеркнули в МИД РФ.

В ответ Россия объявила персонами нон грата 10 представителей норвежского посольства в Москве и аппарата Атташе по вопросам обороны. Также россияне анонсировали "другие меры в связи с недружественными действиями Осло".

Квиле заявили, что РФ вводит ограничения на наем норвежскими дипломатическими миссиями принятого на месте персонала среди россиян.

Напомним, 25 апреля глава МИД Швеции сообщил, что страна высылает пятерых российских дипломатов. Такое решение объяснили несоответствием их деятельности статусу.

26 апреля финские журналисты опубликовали расследование, согласно которому большое количество сотрудников дипмиссий РФ в Северной Европе — шпионы под прикрытием. По словам авторов, треть российских дипломатов выполняет разведывательные задания.

Ранее, 22 апреля Германия выслала российских дипломатов. Позже стало известно, что РФ высылает в ответ более 20 немецких дипломатов.