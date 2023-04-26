"Через недружні дії Осло": РФ оголосила персонами нон ґрата 10 норвезьких дипломатів

У МЗС Росії назвали попереднє рішення Норвегії вислати дипломатів "ворожим кроком". У відповідь з РФ висилають 10 дипломатів та вводять обмеження на наймання росіян дипмісіями.

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Сьогодні, 26 квітня, у Міністерство закордонних справ Росії викликали норвезького посла Роберта Квіле. Йому повідомили про "рішучий протест" щодо рішення Норвегії вислати 15 дипломатів РФ. Про це розповіли в пресслужбі ворожого МЗС.

"Цей ворожий крок ще більше посилив ситуацію у двосторонніх відносинах, які перебувають і так на критично низькому рівні", — підкреслили у МЗС РФ.

У відповідь Росія оголосила персонами нон ґрата 10 представників норвезького посольства в Москві та апарату Аташе з питань оборони. Також росіяни анонсували "інші заходи у зв'язку з недружніми діями Осло".

Квіле заявили, що РФ вводить обмеження на наймання норвезькими дипломатичними місіями прийнятого на місці персоналу з-поміж росіян.

Нагадаємо, 25 квітня голова МЗС Швеції повідомив, що країна висилає п’ятьох російських дипломатів. Таке рішення пояснили невідповідністю їхньої діяльності статусу.

26 квітня фінські журналісти опублікували розслідування, згідно з яким велика кількість співробітників дипмісій РФ у Північній Європі — шпигуни під прикриттям. За словами авторів, третина російських дипломатів виконує розвідувальні завдання.

Раніше, 22 квітня, Німеччина вислала російських дипломатів. Пізніше стало відомо, що РФ висилає у відповідь понад 20 німецьких дипломатів.