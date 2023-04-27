Мобілізація в РФ: депутат Держдуми хотів приховати статтю з новими обмеженнями для ухилянтів

За словами депутата Андрія Лугового, ті росіяни, які нібито не готові "віддати борг Батьківщині", не мають права вимагати щось у держави.

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Депутат Державної думи РФ Андрій Луговий із фракції ЛДПР анонсував позбавлення ухилянтів від мобілізації доступу до безкоштовної медичної допомоги. Про це пише Telegram-канал SOTA.

Повідомляється, що статтю під назвою "Росія створює найефективнішу систему військового обліку для перемоги у СВО" було опубліковано на сайті депутата 26 квітня. Матеріал видалено, але зберігся в архівній копії.

У статті також сказано, що РФ воює нібито не з Україною, а з "нацистським союзом" Заходу. Тому Росія не може розраховувати на швидку перемогу, їй потрібно багато солдатів.

"Попри всі крики та верески лібералів, нам вдалося провести мобілізацію та перехопити ініціативу на фронті. Але для майбутньої перемоги необхідно проявити гнучкість, саме тому ми запустили систему електронних повісток", — сказав Луговий.

У матеріалі йдеться про те, що стати на військовий облік зобов'язаний кожен громадянин. Тому незабаром найближчим часом до Держдуми буде внесено на розгляд додаткові поправки.

"До 1 грудня 2023 року всі військовозобов'язані громадяни нашої країни повинні будуть самостійно повідомити місце своєї роботи або навчання, а також поточне місце проживання. В іншому випадку до них будуть застосовані ті ж санкції, що і до ухилянтів ", — йдеться в матеріалі.

Щобільше, серед обмежень перераховується анулювання поліса медстрахування, позбавлення пільг та інших благ, що надаються державою в РФ.

Повідомляється, що поправки будуть прийняті в найкоротший термін. Таким чином, депутати Держдуми покажуть, що "єдині" із президентом РФ Володимиром Путіним.

"Важливо розуміти, що якщо людина не готова віддати борг Батьківщині, то вона не має права щось вимагати від держави натомість", — сказав депутат.

Раніше 25 квітня колишній президент РФ Дмитро Медведєв вкотре пригрозив "ворогам Росії" ядерною зброєю. Соратник Володимира Путіна також спробував виправдати вторгнення в Україну та заявив, що у повномасштабній війні винен Північноатлантичний Альянс.

Ще нагадаємо, що РФ оголосила персонами нон грата 10 норвезьких дипломатів. У МЗС Росії назвали попереднє рішення Норвегії надіслати дипломатів "ворожим кроком". У відповідь із РФ висилають 10 дипломатів і вводять обмеження щодо наймання росіян дипмісіями.