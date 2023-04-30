За відмову воювати солдатів ЗС РФ садять у підземні в'язниці "зіндани", — британська розвідка

За даними Міноборони Великобританії, у перші місяці повномасштабного вторгнення російським солдатам, які не хотіли брати участь у війні, дозволяли по-тихому повернутися додому — командири не так уважно стежили за дисципліною. Нині ж за спробу розірвати контракт із Міноборони РФ суворо карають.

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Міноборони Великобританії стверджує, що командири в російських збройних силах останні кілька місяців почали вдаватися до практики впливу щодо "порушників дисципліни" серед солдатів РФ. Про це повідомляється у зведенні розвідки за 30 квітня.

Серед заходів впливу вдаються до так званих зінданів — виритих у землі ям із залізними ґратами зверху, які традиційно застосовувалися у країнах Середньої Азії, Північного Кавказу, в Афганістані, Ірані, Пакистані як підземні в'язниці-темниці.

Зведення британської розвідки за 30 квітня

"У багатьох нещодавніх повідомлень особового складу російських військ повідомляється, що їх поміщають у зіндани за дрібні порушення, такі як розпивання алкогольних напоїв і спроби розірвати військові контракти", — йдеться у повідомленні.

У публікації британської розвідки йдеться про те, що в перші місяці повномасштабної війни російські командири не настільки суворо стежили за дисципліною, а військовослужбовцям, які не хотіли брати участь у війні, дозволяли по-тихому повернутися додому.

Але з осені минулого року з'явилася низка драконівських ініціатив, покликаних покращити дисципліну в армії.

Нагадаємо, що депутат Держдуми Андрій Луговий намагався приховати статтю з новими обмеженнями для ухилістів. За його словами, росіяни, які нібито не готові віддати борг батьківщині, не мають права вимагати будь-що у держави.

Раніше повідомлялося, що в рамках мобілізаційної кампанії в РФ залучають 415 тисяч осіб для контрактної служби.