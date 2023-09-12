"Нужно больше живой силы": Путин хочет использовать северокорейских солдат, – СМИ

Эксперт не исключает, что президент РФ может планировать размещение солдат из КНДР на границе с Украиной или в зоне боевых действий.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, вероятно, стремится разместить солдат Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) на границе с Украиной. Об этом пишет Sky News со ссылкой на специалиста по Северной Корее Сон Юн Ли.

Эксперт полагает, что Владимир Путин намерен получить от переговоров с Ким Чен Ыном снаряды, а также поддержку в виде живой силы, которую можно было бы разместить в районе границы между РФ и Украиной

Кроме того, Сон Юн Ли не исключает, что российский лидер хочет использовать северокорейских солдат в зоне боевых действий. По его словам, это предположение основано на "некоторых фактах".

"Сейчас России нужно больше живой силы, учитывая большие потери и жертвы, которые она понесла в этой войне", — отметил Сон Юн Ли.

Эксперт также указал на то, что РФ до сих пор не отправила обратно в КНДР всех северокорейских рабочих, несмотря на то, что подписала резолюцию ООН, обязывающую это сделать. Поэтому на территории России сейчас пребывают тысячи граждан КНДР.

По словам Сон Юн Ли, власти КНДР не проявляют особого уважения ни к человеческой жизни, ни к жизни своего народа.

"Таким образом, в такого рода переговорах между ними есть утилитарный, прагматический аспект", — отметил эксперт.

Сон Юн Ли подчеркнул, что Пхеньян располагает внушительными запасами оружия, которое может быть передано Москве. В свою очередь Ким Чен Ын, по мнению эксперта, стремится получить от России передовые военные технологии.

"Поэтому, когда дело доходит до военной мощи, Северная Корея – это не шутка", — сказал Сон Юн Ли.

Напомним, в воскресенье, глава КНДР Ким Чен Ын на личном бронепоезде отправился из столицы Пхеньяна в РФ, чтобы провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Северокорейский лидер также решил принять участие в Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Это первый визит Ким Чен Ына за пределы КНДР за последние четыре года.