Их утилизировали: в ГУР ответили на слова Путина про 270 тысяч добровольцев в армии РФ (видео)

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, настоящих добровольцев в армии страны-агрессора сейчас очень мало, так как они закончились еще в начале полномасштабного вторжения.

Президент России Владимир Путин солгал, когда заявил, что в армии РФ сейчас около 270 тысяч добровольцев. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов во время эфира национального телемарафона.

По словам Юсова, настоящих добровольцев в армии страны-агрессора сейчас очень мало, так как они закончились еще в начале полномасштабного вторжения.

"Что касается настоящих добровольцев, их чрезвычайно мало. Были первые волны и вот они закончились. И преимущественно успешно утилизированы и уничтожены Силами обороны", — сказал он.

Также Юсов отметил, что информация о 270 тысячах россиян, которые якобы добровольно подписали контракт с Минобороны РФ – не соответствует действительности, а Путин просто солгал.

"Извините, записывать в добровольцы рекрутированных зэков, заключенных людей, отбывающих наказание, может только больной ум российского диктатора и его бессовестные говорящие представители", — отметил он.

Андрей Юсов о добровольцах в ВС РФ (смотреть с 7 минуты)

Напомним, что 12 сентября Путин рассказал о потоке добровольцев в ряды ВС РФ. Он уверен, что Минобороны РФ ежедневно имеет дело с россиянами, которые стремятся заключить контракты на службу в рядах армии России. По его словам, речь идет о тысяче добровольцев в сутки. Глава Кремля заявил, что в течение шести месяцев добровольно заключили контракты с Минобороны РФ 270 тыс. человек. При этом отметил, что "они знают куда идут", а именно — идут "защищать родину".