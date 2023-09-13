"Национальный приоритет": украинские пилоты смогут летать на F-16 через три месяца, — AP

По словам главы ВВС Нацгвардии США Майкла Ло, украинские пилоты прибудут на авиабазу Моррис в Тусоне к октябрю. Сейчас они проходят тестирование на знание английского языка.

Соединенные Штаты могут провести подготовку первых украинских пилотов уже до конца текущего года. Так, пилоты смогут начать летать на истребителях F-16 уже через три месяца. Об этом заявил директор ВВС Национальной гвардии США генерал-лейтенант Майкл Ло, пишет Associated Press.

По словам генерала, ожидается, что украинские пилоты прибудут на авиабазу Национальной гвардии Моррис в Тусоне, штат Аризона, к октябрю. Сейчас они проходят тестирование на знание английского языка. В зависимости от их знаний и предыдущего опыта истребителей они могут пройти обучение.

"Как только им дадут добро, они приедут и немедленно начнут обучение", — сказал Ло.

По его словам, чтобы уложиться в сжатые сроки обучения, скорее всего, Штатам придется изменить некоторые другие свои международные обязательства по обучению пилотов, чтобы вывести Украину на передний план.

"Это национальный приоритет", — сказал Ло.

Он также отметил, что после завершения обучения в США украинцам придется вернуться в Европу для прохождения дополнительной подготовки. Так, союзники Штатов по НАТО будут обучать украинцев тому, как обслуживать самолеты. Сколько времени уйдет на такое обучение – неизвестно.

Как отметил кандидат на пост следующего командующего ВВС США генерал Дэвид Олвин, в среднем подготовка на F-16 занимает от 6 до 9 месяцев.

Напомним, 6 сентября бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус во время специального события Киевского форума по безопасности заявил, что США надо быстрее принимать решение по F-16. Он также отметил, что решение о передаче танков Abrams должно было быть принято, как минимум, на полгода раньше.