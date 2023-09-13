Российским пилотам во время боев за Киев в эфир включали похоронный марш

По словам руководителя Главного управления РЭБ и кибербезопасности Ивана Павленко, когда вражеские самолеты летали рядом с Киевом, с помощью радиостанций подавлялось управление авиацией противника.

В первые дни полномасштабного вторжения украинские защитники включали в эфире для пилотов оккупационных войск похоронный марш и тем самым заставляли оккупантов менять частоты. Об этом в интервью "УП" рассказал руководитель Главного управления РЭБ и кибербезопасности полковник Иван Павленко.

По его словам, в начале масштабного вторжения россиян, когда вражеские самолеты летали в районе Киева, с помощью радиостанций подавлялось управление авиацией противника. "Ребята тогда записали похоронный марш, который звучал в эфире у россиян", — отметил Павленко, добавив, что об успешности радиоподавления можно делать вывод по тому, что противник переходит на другие частоты. Тогда же оккупационная группировка меняла их "мгновенно".

"10 секунд — изменение. Положительный эффект сразу", — сказал он.

Эффективность РЭБ всегда измеряется в процентах. В качестве примера, представитель управления кибербезопасности привел связи в танковом батальоне.

"Там есть, допустим, 10 радиолиний. Если мы подавили все радиолинии, то связь называется сорванной, это 100%, — объяснил он. — Если подавили 70%, это называется нарушена. Если подавили 50%, называется затруднена", — сказал Павленко.

Напомним, что 12 сентября в Генштабе отметили, что еще в первые недели войны в Киевской области ВСУ повредили вражескую систему РЭБ "Красуха".

Также сообщалось, что GPS больше не нужна, поскольку военные получат продвинутые дроны Ghost-X с "машинным зрением".