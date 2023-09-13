Вынужденный шаг: ВС РФ впервые отправили в Украину части 25-ой армии, — разведка

Ранее части и соединения 25-й армии ВС РФ планировалось отправить в Украину не раньше декабря. Однако российские войска испытывают чрезмерную нагрузку из-за контрнаступления Сил обороны и поэтому вынуждены подтягивать резервы.

Российские войска испытывает чрезмерную нагрузку, поскольку Силы обороны ведут наступательные операции на трех участках фронта. Чтобы усилить свою оборону, Вооруженные силы РФ впервые перебросили в Украину части 25-й общевойсковой армии. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба Минобороны Великобритании.

Британская разведка отмечает, что части и 25-й армии, скорее всего, сосредоточены в Луганской области на северо-востоке страны.

"Еще в августе 2023 года в объявлениях о наборе в 25-ю резервную армию говорилось, что она будет развернута в Украине только с декабря 2023 года", — говорится в сообщении.

Однако, вполне вероятно, что российское командование распорядилось отправить на фронт резервы ранее намеченного срока, испытывая нехватку сил.

Также существует вероятность того, что Россия попытается использовать части 25-й армии для создания резервных сил, чтобы обеспечить командованию большую оперативную гибкость.

Ранее сообщалось, что российское военное командование повторяет одну и ту же ошибку, которой пользуются Вооруженные силы Украины. По словам спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Александра Штупуна, оккупанты вынуждены перебрасывать резервы с других направлений, а это плохо для них заканчивается.