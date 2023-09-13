Взрывы в Крыму: ВСУ прорвали ПВО оккупантов и атаковали флот РФ, — СМИ (фото)

По предварительным данным, повреждения получили два российских судна — дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск". РосСМИ утверждают, что в результате атаки погибли двое работников завода в Севастополе.

В ночь на 13 сентября крылатые ракеты ударили по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе. В результате чего были повреждены два российских судна. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники в ГУР МОУ.

"Есть повреждения судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе, в частности оборудования. Если говорить о плавсредствах, то мы можем сейчас подтвердить поражение большого десантного корабля и подводной лодки", — заявили в украинской разведке.

Также о повреждении вражеских судов сообщили в российском Telegram-канале Shot.

"Повреждены два судна: дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск", они вспыхнули", — говорилось в сообщении.

Отметили, что оба судна были на ремонте в сухом доке.

Также из-за атаки погибло два сотрудника завода имени Серго Орджоникидзе, еще 26 — пострадали.

Издание Militarnyi сообщило, что на момент атаки в сухом доке находились большой десантный корабль проекта 775 и подводная лодка, вероятно, проекта 877/636. На спутниковом снимке можно увидеть, что десантный корабль проекта 775 получил серьезные повреждения, там возник пожар. В частности, в левом борту в районе надстройки появилась пробоина, которая могла образоваться от крылатой ракеты, которая могла попасть прямо в машинное отделение.

Спутниковый снимок судоремонтного завода имени Серго Орджоникидзе

"Принимая во внимание характер и степень повреждений, а также сложность ремонта изготовленных в Польше судов, к которым относятся корабли проекта 775, можно сказать, что корабль не подлежит восстановлению", — говорилось в сообщении.

Состояние подводной лодки, которая была носителем ракет типа "Калибр", неизвестно.

Добавили, что ракеты прорвали эшелонированную противовоздушную оборону РФ. Кроме этого, в издании предполагают, что удар был нанесенным франко-британскими малозаметными крылатыми ракетами SCALP/Storm Shadow, которые запускаются с модифицированных украинских бомбардировщиков Су-24М.

Напомним, ночь на 13 сентября жители временно оккупированного Севастополя слышали взрывы в городе. Оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что силы ПВО отработали, однако не было сообщено, сколько целей поражено. После ракетной атаки возник пожар в Южной бухте города.

В Минобороны РФ обвинили Украину в атаке десятью крылатыми ракетами судоремонтного завода имени Серго Орджоникидзе в Севастополе.