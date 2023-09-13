Удар по Севастополю. Что известно о БДК "Минск" и подлодке "Ростов-на-Дону", которые атаковала Украина

В ГУР через СМИ подтверждают успешный удар по большому десантному кораблю и подводной лодке оккупантов. А в Воздушных силах намекают, что за атакой стоят украинские летчики. Фокус выяснил, что известно об объектах атаки и зачем был нанесен удар по БДК.

Ранним утром 13 сентября были нанесены удары по российским военным объектам в оккупированном Севастополе. Целями атаки стали большой десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону". Фокус разобрался, что известно об объектах российского флота.

Удар по Севастополю. Что известно об атаке?

В Министерстве обороны РФ заявили, что ВСУ якобы атаковали объекты в Севастополе сразу 10 крылатыми ракетами. Оккупационный "губернатор" Михаил Развожаев также заявил, что случился пожар на Севастопольском морском заводе. Также утверждалось, что была атака надводных морских беспилотников, но она отражена. Из 10 крылатых ракет перехватили 7.

БДК проекта 775 и подводная лодка проекта 636.3 в сухом доке в оккупированном Севастополе Фото: Twitter / MT Anderson

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины официально не подтвердили удар. Однако издание "Бабель" сообшило, что представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил ночную атаку по объектам РФ в оккупированном Севастополе. Также он заявил, что удары пришлись на такие объекты:

большой десантный корабль "Минск";

дизель-электрическую подводную лодку "Ростов-на-Дону";

Севастопольский морской завод.

Также командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук намекнул, что удар нанесла украинская авиация.

Проект 775. Что известно о БДК "Минск"

Большой десантный корабль "Минск" проекта 775 (по кодификации НАТО Ropucha) — это один из кораблей, построенных в Гданьске на верфи Sticznia Polnocna. Всего по проекту 775 было построено 28 кораблей. Основное предназначение БДК — высадка десанта на побережье или же перевозка грузов.

"Минск" был введен в строй Балтийского флота РФ в 2000 году. Россия перебросила несколько БДК в Черное море незадолго до полномасштабного вторжения в Украину. Планировалось высадить морской десант в Одессе, однако план провалился, а сейчас российские корабли и близко не подходят к украинскому побережью.

Один корабль проекта 775 может перевезти такие варианты грузов:

10 танков и 340 человек;

12 единиц бронетехники и 340 человек;

3 танка, 3 САУ "Нона-С", 5 МТ-ЛБ, 4 грузовика и 313 человек;

груз массой до 480 тонн.

Кроме этого, корабль имеет радиоэлектронные средства с дальностью действия до 64 км. Управление артиллерийским вооружением осуществляется системой "Вымпел". В качестве вооружения корабль имеет две пусковых "Град-М", две спаренные автоматические установки АК-725 калибра 57-мм или же АК-176 и АК-630М.

Корпус корабля имеет длину 112,5, ширину 15 метров.

"Минск" находился в сухом доке Севастопольского морского завода. Рядом с ним находилась и подводная лодка "Ростов-на-Дону".

БДК "Минск"

Дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону"

OSINT-исследователь H. I. Sutton после анализа установил, что в Черном море у РФ есть 5 подлодок. Четыре из них — проекта 636.3, а еще одна — проекта 877. Все подлодки проекта 636.3 в РФ модернизировали для возможности пуска ракеты "Калибр". Разница между 636.3 и 877 состоит еще и в том, что в системе управления огнем перешли на цифровые приборы. Наиболее вероятным является то, что в Севастополе поражена именно субмарина проекта 636, которая способна запускать крылатые ракеты "Калибр".

Схематическое изображение подлодки проекта 636.3 Фото: HI Sutton

Также в СМИ писали, что подлодки проекта 636, в том числе "Ростов-на-Дону", могли быть причастны к ракетному удару по центру Винницы, в результате которого погибло 23 человека.

"Ростов-на-Дону" — это российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка". Поступила на службу в Черноморский флот РФ в 2014 году. Ее строили в Санкт-Петербурге на верфи "Адмиралтейские верфи" под номером 01671.

Вооружение подлодки "Ростов-на-Дону":

4 крылатые ракеты "Калибр-ПЛ";

торпеды;

мины.

Также H. I. Sutton утверждает, что субмарины проекта 636.3 — это самый продуктивный класс подводных лодок, которыми располагает РФ. Сам проект — результат советской разработки.

Для чего Украина могла атаковать большой десантный корабль "Минск"?

Редактор военной рубрики Фокуса Игаль Левин считает, что удар по БДК "Минск" могли нанести из-за логистических соображений.

"БДК призваны спасти российскую логистику в тот момент, когда Силы обороны Украины перережут железнодорожную ветку, идущую через Токмак. После этого снабжать топливом свою армейскую группировку в оккупированных районах Запорожской области (и в южной части Донецкой) русские планируют через оккупированный Мариуполь, перебрасывая топливо и тяжелые грузы с помощью БДК", — объясняет Левин.

БДК "Минск" тепер нельзя будет использовать для транспортировок грузов

Именно поэтому сейчас оккупанты пытаются восстановить железнодорожную ветку в Мариупольском порту. Если Украина перережет снабжение оккупантов через Токмак и исключит возможность поставок кораблями Черноморского флота РФ, то оккупанты окажутся в ситуации A2AD (anti-access and area denial) — зона запрета доступа. Без топлива, медикаментов и оборудования воевать будет крайне сложно. А как было написано выше, один БДК может перевозить до 480 тонн груза.