СБУ задержала главу ТЦК и филиала университета, которые вывозили уклонистов за границу (фото)
Стоимость "услуг" по выезду из страны составляла от 800 до 8 000 американских долларов и зависела от срочности и наличия посредников, рассказали правоохранители.
Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала еще 5 каналов нелегального выезда за границу военнообязанных. Среди задержанных — начальник одного из районных военкоматов на Харьковщине и руководительница филиала частного университета в Ровно. Об этом в среду, 13 сентября, сообщили в Службе безопасности Украины.
За деньги злоумышленники "помогали" своим клиентам выезжать в страны Евросоюза с помощью поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.
Стоимость "услуг" составляла от 800 до 8 000 долларов. Сумма зависела от срочности выезда и наличия посредников.
"Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить незаконную переправку за пределы Украины более сотни уклонистов", — говорится в сообщении.
Правоохранители отмечают, что на Харьковщине задержали начальника районного военкомата, который продавал потенциальным призывникам фиктивные справки о непригодности к службе по состоянию здоровья.
Для этого чиновник привлекал своих сообщников из местной военно-врачебной комиссии, которые записывали клиентам "тяжелые диагнозы". Готовую подделку уклонисты планировали использовать для выезда за границу.
Тем временем в Ривном военная контрразведка СБУ задержала директора областного филиала одного из частных университетов. За взятки чиновница гарантировала военнообязанным внеочередное зачисление в высшее учебное заведение с правом отсрочки призыва.
В дальнейшем она обещала "студентам" отправить их за границу под видом обучения в партнерском учебном заведении в одной из стран ЕС.
На Закарпатье ликвидировали еще два канала нелегальной миграции за пределы Украины. Так, в Тячевском районе злоумышленник "сплавлял" уклонистов через реку, которая проходит вдоль границы.
"Другую схему организовала жительница Береговского района, которая переводила своих клиентов через границу лесными тропами", — добавляют в Службе безопасности Украины.
На Ивано-Франковщине правоохранители разоблачили трех дельцов, которые выводили уклонистов за границу через труднодоступную горную местность.
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, что 12 сентября разоблачили экс-деякона УПЦ МП, который отправлял уклонистов за границу как "церковных миссионеров". Стоимость "места" в таком списке составляла 4 500 долларов США с человека.
Также 10 июля в Черкасской области СБУ разоблачила клирика УПЦ (МП), который оправдывал российскую вооруженную агрессию.