СБУ задержала главу ТЦК и филиала университета, которые вывозили уклонистов за границу (фото)

Стоимость "услуг" по выезду из страны составляла от 800 до 8 000 американских долларов и зависела от срочности и наличия посредников, рассказали правоохранители.

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала еще 5 каналов нелегального выезда за границу военнообязанных. Среди задержанных — начальник одного из районных военкоматов на Харьковщине и руководительница филиала частного университета в Ровно. Об этом в среду, 13 сентября, сообщили в Службе безопасности Украины.

За деньги злоумышленники "помогали" своим клиентам выезжать в страны Евросоюза с помощью поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.

Стоимость "услуг" составляла от 800 до 8 000 долларов. Сумма зависела от срочности выезда и наличия посредников.

"Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить незаконную переправку за пределы Украины более сотни уклонистов", — говорится в сообщении.

СБУ разоблачила еще 5 каналов нелегального выезда военнообязанных

Правоохранители отмечают, что на Харьковщине задержали начальника районного военкомата, который продавал потенциальным призывникам фиктивные справки о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Для этого чиновник привлекал своих сообщников из местной военно-врачебной комиссии, которые записывали клиентам "тяжелые диагнозы". Готовую подделку уклонисты планировали использовать для выезда за границу.

Тем временем в Ривном военная контрразведка СБУ задержала директора областного филиала одного из частных университетов. За взятки чиновница гарантировала военнообязанным внеочередное зачисление в высшее учебное заведение с правом отсрочки призыва.

СБУ разоблачила еще 5 каналов нелегального выезда военнообязанных СБУ разоблачила еще 5 каналов нелегального выезда военнообязанных

В дальнейшем она обещала "студентам" отправить их за границу под видом обучения в партнерском учебном заведении в одной из стран ЕС.

На Закарпатье ликвидировали еще два канала нелегальной миграции за пределы Украины. Так, в Тячевском районе злоумышленник "сплавлял" уклонистов через реку, которая проходит вдоль границы.

"Другую схему организовала жительница Береговского района, которая переводила своих клиентов через границу лесными тропами", — добавляют в Службе безопасности Украины.

СБУ разоблачила еще 5 каналов нелегального выезда военнообязанных

На Ивано-Франковщине правоохранители разоблачили трех дельцов, которые выводили уклонистов за границу через труднодоступную горную местность.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, что 12 сентября разоблачили экс-деякона УПЦ МП, который отправлял уклонистов за границу как "церковных миссионеров". Стоимость "места" в таком списке составляла 4 500 долларов США с человека.

Также 10 июля в Черкасской области СБУ разоблачила клирика УПЦ (МП), который оправдывал российскую вооруженную агрессию.