У Путина рукопожатие "костолома", а Ким Чен Ын выглядел слабым, — психолог

По словам эксперта по языку тела Даррена Стэнтона, Ким Чен Ын выглядел немного напуганным, в чем, вероятно, и состояло намерение главы Кремля.

Британский эксперт по языку тела Даррен Стэнтон рассказал, на что может указывать "костедробильное" рукопожатие российского президента Владимира Путина во время встречи с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Sky News.

Главы государств встретились впервые за последние четыре года.

По мнению эксперта по языку тела, Путин уверенно пожал руку Ким Чен Ына, в то время как северокорейский лидер выглядел слабым.

"Очевидно, что Путин действует сам по себе и хочет, чтобы его воспринимали как более сильную силу", — отметил поведенческий психолог Даррен Стэнтон.

Встреча Путина и Ким Чен Ына

По его словам, первое, что сделал Путин — это подошел очень близко к Ким Чен Ыну и пожал ему руку "до хруста костей". Это было более сильное рукопожатие, чем обычно, жест, призванный утвердить власть, который практикуют многие влиятельные фигуры.

По словам психолога, Путин настроен серьезно и не хочет терять время зря, в свою очередь, Ким Чен Ын выглядел обеспокоенным на пресс-конференции.

"Вы можете увидеть, как Ким сидит, положив одну руку на стол и сжав кулак. Если внимательно присмотреться, можно увидеть, что он потирает указательный и большой пальцы друг о друга, — объяснил эксперт. — Это почти демонстрация беспокойства, придающая ему уверенность. Это также может быть свидетельством нетерпения, как будто он не хочет там находиться".

Он немного напуган Путиным, в чем, вероятно, и состояло намерение главы Кремля. Если увеличить изображение Кима, можно заметить, что ему хочется спать, отметил Стэнтон.

Напомним, что Путин и Ким Чен Ын провели встречу на космодроме "Восточный" 13 сентября.

О том, что Путин ожидает от поездки Ким Чен Ына в РФ, сообщалось в статье "Снаряды в обмен на еду: Какое оружие Путин хочет получить от Ким Чен Ына".