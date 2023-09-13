"У Путина будет единомышленник": России нужна победа Трампа, – бывший директор ЦРУ

По словам Джона Бреннана, победа Трампа пойдет на пользу России в войне против Украины, где сейчас Путин терпит "крах".

Для российского президента Владимира Путина критически важно, чтобы на президентских выборах в США в 2024 году был избран Дональд Трамп. Об этом сказал экс-директор ЦРУ Джон Бреннан в комментарии телеканалу MSNBC.

Директор ЦРУ времен президентства Барака Обамы Джон Бреннан сказал об этом в комментарии телеканалу MSNBC.

Он убежден, что победа Трампа будет способствовать укреплению позиций России в контексте войны в Украине.

"Для Путина, я считаю, абсолютно важно, чтобы Дональд Трамп выиграл выборы. Путин и Трамп являются членами сообщества автократов, увлеченных друг другом. И они собираются льстить друг другу и играть в пользу друг друга", – подчеркнул Бреннан.

В то же время бывший руководитель ЦРУ выразил убеждение, что возвращение Трампа в Белый дом может нанести ущерб не только Украине, где в данный момент Путин сталкивается с трудностями, но и другим областям.

"Если Трамп сможет вернуться в Белый дом… у Путина может быть единомышленник, с которым он сможет сотрудничать, безусловно, в ущерб интересам США и интересам Запада в целом", – говорит он.

Напомним, 16 июля экс-президент США Дональд Трамп рассказал, как можно в короткие сроки закончить войну в Украине. Произойдет реализация плана только в том случае, если на выборах 2024 года ему удастся снова стать президентом.