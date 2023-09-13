Вопреки санкциям: РФ нарастила производство ракет до уровня выше, чем до вторжения, — NYT

Американские чиновники заявили, что могут замедлить, но не остановить контрабанду в РФ деталей, необходимых для производства ракет.

По словам официальных лиц США, Европы и Украины России удалось преодолеть санкции и экспортный контроль, введенные Западом, и увеличить производство ракет выше довоенного уровня. Таким образом Украина становится особенно уязвимой в ближайшие месяцы, пишет The New York Times.

Соединенные Штаты потратили более 40 миллиардов долларов на поставку оружия для Украины, а также сделали ограничение военных поставок России ключевой частью своей стратегии по поддержке Киева.

По оценкам американских чиновников, в результате санкций Россия была вынуждена резко замедлить производство ракет и другого вооружения в начале войны в феврале 2022 года как минимум на шесть месяцев. Но к концу 2022 года военно-промышленное производство в РФ снова начало набирать обороты, как теперь признают американские чиновники, которые на условиях анонимности рассказали журналистам об оценке ситуации.

Россия использует свои разведывательные службы и министерство обороны для управления незаконными сетями людей, которые контрабандой переправляют ключевые компоненты, экспортируя их в другие страны.

По информации, предоставленной изданию, менее чем за год с начала войны Россия восстановила торговлю критически важными компонентами, направив их через такие страны, как Армения и Турция. Регуляторы США и Европы пытались работать вместе, чтобы ограничить экспорт чипов в Россию и изо всех сил пытались остановить этот поток.

Сегодня российские чиновники перестроили свою экономику, сосредоточив внимание на оборонном производстве. До войны, как сказал один высокопоставленный представитель западного министерства обороны, Россия могла производить 100 танков в год; сейчас производят 200.

"В некоторых областях им удалось значительно нарастить производство", — сказал Дмитрий Альперович, эксперт по международной безопасности и председатель Silverado Policy Accelerator, вашингтонского аналитического центра.

"В тех случаях, когда России нужны миллионы одного конкретного компонента, экспортный контроль может остановить производство. Но чипы, необходимые для изготовления пары сотен крылатых ракет, поместятся в несколько рюкзаков, что делает обход санкций относительно простым", — сказал Альперович.

Американские чиновники заявили, что они могут замедлить, но не остановить контрабанду Россией деталей, необходимых ей для производства ракет.

В настоящее время у США и Евросоюза есть совместный список из 38 различных категорий товаров, экспорт которых в Россию ограничен. Американские официальные лица заявили, что девять из 38, в основном микроэлектроника, используемая в ракетах и ​​дронах, являются наиболее приоритетными для блокирования.

Украине необходимы системы ПВО

Чиновники опасаются, что увеличение запасов ракет может означать особенно темную и холодную зиму для граждан Украины.

Тем временем Пентагон работает над поиском способов помочь украинцам лучше справляться с ракетами и беспилотниками, запускаемыми Россией по гражданским и военным объектам по всей стране. Пентагон предоставил системы ПВО "Патриот" и уговорил союзников предоставить боеприпасы для ПВО С-300, оба из которых доказали свою эффективность. Он также предоставил другие средства противовоздушной обороны, такие как система Avenger и система противовоздушной обороны Hawk.

Но у Украины недостаточно систем ПВО, чтобы прикрыть всю страну, и ей приходится выбирать объекты, которые она защищает.

И хотя Москва добилась успехов в контрабанде процессоров и печатных плат, она сталкивается с нехваткой ракетного топлива и основных взрывчатых веществ, заявили американские чиновники, — материала, который труднее переправить, чем электронные платы. Этот дефицит, вероятно, будет сдерживать РФ, если она попытается нарастить дальнейшее производство боеприпасов, ракет или бомб.

Напомним, 13 сентября стало известно, что Германия передала Украине новый пакет помощи. Правительство Германии отметило, что в этом году Киев получил от Берлина военной помощи на 5,4 млрд евро.