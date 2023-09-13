Украина вернула из РФ и оккупированных территорий еще 3 детей, — Лубинец (фото)

Общаясь со школьником, омбудсмен спросил, кем он мечтает стать. В ответ услышал: "Полицейским, чтобы заботиться о безопасности людей".

На днях удалось вернуть еще трех детей 14-15 лет, которых незаконно удерживали в Российской Федерации и на временно оккупированных территориях. Об этом 13 сентября сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Работа по возвращению украинских детей домой продолжается. И уже две девушки и парень встретились со своими родными. Им по 14-15 лет", — подчеркнул омбудсмен.

Возвращенные дети встретились с родными Возвращенные дети встретились с родными

На вопрос Дмитрия Лубинца о том, кем хочет в будущем стать один из возвращенных детей, школьник ответил: "Полицейским, чтобы заботиться о безопасности людей".

"У украинских детей прекрасные мечты и цели. Поэтому для того, чтобы они их осуществили — помогаем им в учебном процессе, предоставляя технические устройства", — отметил уполномоченный.

Также омбудсман добавил, что впереди у детей — реабилитация, поддержка психолога и юристов.

Напомним, 25 августа бывший детский омбудсман Николай Кулеба сообщил, что в целом команде его благотворительной организации Save Ukraine удалось вернуть в Украину 161 ребенка.

Кроме того, 11 августа вышеупомянутый уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, как действовать украинцам, которые хотят вернуть близких, вывезенных в Российскую Федерацию или на оккупированные территории.

Мы также сообщали, что по данным The Wall Street Journal от 22 августа, более 2000 детей доставили с оккупированных территорий Украины в Минск, а затем распределили по специальным лагерям.