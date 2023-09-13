Первый в рейтинге: Буданов поступает в аспирантуру на специальность "Политология"

Глава ГУР МО выбрал вечернюю форму обучения в "Острожской академии" в Ровненской области. Приказ о зачислении появится со временем.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Кирилл Буданов может поступить в аспирантуру в престижный украинский вуз и будет аспирантом. Информацию об этом можно найти на сайте с рейтинговыми списками поступающих.

Отмечается, что теперь глава разведывательного ведомства будет учиться в аспирантуре университета "Острожская академия" в Ровненской области на специальности "Политология".

Он выбрал вечернюю форму обучения и по выбранной специальности глава ГУР МО стал первым в списке.

Кирилл Буданов поступил в аспирантуру в Ровненской области Фото: Скриншот

В высшем учебном заведении подтвердили эту информацию и ректор "Острожкой академии" Игорь Пасечник в комментарии для "Суспільного" поделился некоторыми подробностями.

"В связи с тем, что академию окончил главнокомандующий, девять боевых генералов и командующий 30-й армией, академия стала популярной. Здесь достаточно мощный молодой преподавательский научный состав и абсолютно ничего удивительного, что в академию поступают в магистратуру или аспирантуру самые известные личности в Украине", — говорится в сообщении.

Пока что был лишь составлен рейтинг допущенных в аспирантуру, а приказ о зачислении будет позже.

Ректор также отметил, что его академия на сегодняшний день входит в тройку лучших университетов не только Украины.

"Вполне закономерно, что к нам идут поступать. Тем более, что у нас такая специальность как "Национальная безопасность" и "Политология", которые как раз связаны с вопросами, касающимися военного дела", — продолжил Игорь Пасечник.

К слову, Кирилл Буданов уже имеет военное образование. В 2007 году он закончил Одесский институт Сухопутных войск. Информацию о поступлении он никак не прокомментировал на момент публикации материала.

Напомним, 10 сентября сообщалось, что в ГУР спрогнозировали ход контрнаступления ВСУ в холодное время года. Кирилл Буданов отметил, что плохая погода может максимум затруднить действия украинских военных, но никак не остановит защитников.