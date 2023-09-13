Сгоревший БДК "Минск": в Минобороны РФ утверждают, что десантный корабль будет восстановлен

Корабль ВМФ России мог получить попадание крылатой ракеты в машинное отделение, отметили украинские эксперты. Поэтому учитывая степень повреждения, корабль восстановлению не подлежит.

В сети появились фотографии большого десантного корабля (БДК) российского флота "Минск", который 13 сентября получил существенные повреждения в результате удара по морскому заводу в Севастополе. При этом в Минобороны РФ утверждают, что корабль все же подлежит восстановлению, после чего вернется в строй, сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.

"Два корабля Военно-Морского Флота, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе им. С. Орджоникидзе в городе Севастополь и поврежденные в результате ракетного удара киевского режима 13 сентября, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов", — говорится в сообщении

Как можно заметить в публикации Минобороны РФ говорится о двух кораблях, но их названия не упоминаются. Однако согласно данным OSINT-исследователя H. I. Sutton, вторым объектом пострадавшим от удара была подводная лодка "проекта 877". Это же подтвердили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что украинская разведка подтверждает повреждения большого десантного корабля "Минск" и подводной лодки "Ростов-на-Дону".

Что говорят эксперты

Что касается восстановления БДК "Минск", то по мнению экспертов "Милитарного", корабль получил весьма серьезные повреждения в результате пожара и потерял всю надстройку.

"Он получил серьезную пробоину в левый борт в районе надстройки, что может означать попадание крылатой ракеты под углом прямо в машинное отделение", — отметили эксперты.

Они добавили, что в силу сложности ремонта корабля и степени повреждения можно говорить, что БДК "Минск" не подлежит восстановлению.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что в ночь на 13 сентября судоремонтный завод в Севастополе был атакован 10 крылатыми ракетами, из которых семь якобы были сбиты. Кроме того по данным оккупационных властей, в результате удара пострадали 24 человека, четверо из которых получили травмы "средней тяжести".