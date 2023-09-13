ВВС США опубликовали новые эффектные изображения стелс-бомбардировщика B-21 Raider (фото)

Новые фотографии позволяют сравнить его с предшественником B-2 Spirit, особенно в части внешней компоновки — стекла и иллюминаторов, воздухозаборников, а также расположения стоек шасси.

Американский стелс-бомбардировщик B-21 Raider снова в центре внимания после того, как ВВС США и компания Northrop Grumman опубликовали серию снимков, на которых показаны дополнительные детали инноваций, использованных при его создании. В описании официальных фотографий говорится, что самолет станет основой бомбардировочного флота и будет постепенно заменять бомбардировщики B-1 и B-2 по мере поступления достаточного количества новых самолетов. Об этом 12 сентября сообщили в Zona Military.

В этой связи компания Northrop Grumman также объявила о том, что в ближайшее время начнутся испытания двигателя и рулевого управления самолета B-21 Raider.

"Испытания двигателей являются важным этапом программы, поскольку первый в мире самолет шестого поколения продолжает двигаться по пути к летным испытаниям", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что первый полет самолета останется событием, основанным на данных, которые отслеживаются компанией Northrop Grumman и ВВС США. Разработанный с использованием технологии "стелс" нового поколения, передовых сетевых возможностей и архитектуры открытых систем, B-21 Raider станет основой американского бомбардировочного флота, подчеркнули разработчики.

Фотография передней части B-21 Raider, сделанная, когда бомбардировщик находился в ангаре, не только дает общее представление о размерах самолета, но и позволяет сравнить его с B-2 Spirit, особенно в части внешней компоновки: лобового стекла и иллюминаторов, воздухозаборников, расположения передней и основной стоек шасси.

На боковых снимках хорошо видны детали поверхности управления, а также новая конфигурация основного шасси, уменьшенная по сравнению с B-2 Spirit. На одной из створок шасси прототипа также нанесен код "ED", соответствующий базе ВВС Эдвардс в Калифорнии.

Ранее сообщалось, что новейший американский бомбардировщик B-21 Raider сможет использовать дроны из программы Collaborative Combat Aircraft (CCA). Эти беспилотники, которые, как известно, смогут работать с танкерами-заправщиками, истребителями и грузовыми самолетами в воздухе, станут с самолетами B-21 еще мощнее.