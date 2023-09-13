"Есть попадание": FPV-дрон бригады "Маґура" догнал российскую технику (видео)

Бойцы применили БПЛА-камикадзе во время движения российской техники на дороге.

Рота ударных беспилотников 47-й механизированной бригады "Маґура" успешно уничтожает технику оккупантов. Результаты работы 13 сентября подразделение опубликовало в Facebook.

Бойцы применили FPV-дрон во время движения российской техники. Боевая машина была поражена. В сообщении говорится о том, что это произошло на Мелитопольском направлении.

Применение FPV-дронов на войне с РФ

Бригада Нацгвардии 12 сентября уничтожила комплекс "Муром-М", установленный на мосту. Комплекс был расположен вблизи сооружения, чтобы создать эффект маскировки, но это не помогло спрятаться от FPV-дрона.

Бойцы УДА 11 сентября зафиксировали российскую БМП и сразу уничтожили FPV-дроном. Воины запустили ударный беспилотник и ликвидировали российскую БМП, которую зафиксировали на дороге. Боевая машина пехоты оккупантов уже дымилась на дороге. Впоследствии бойцы запустили ударный беспилотник и ликвидировали БМП.

Под Купянском пограничники уничтожили FPV-дроном грузовики российских войск. Российское командование потеряло два грузовика, которыми планировало перевозить живую силу, патроны или вооружение. Этого удалось достичь благодаря двум FPV-дронам, стоимостью несколько сотен долларов. Разведывательный дрон выследил два российских грузовика, которые двигались неподалеку от линии фронта. В заметке указано, что это военные УАЗы ВС РФ. Под наблюдением разведчиков на цели направили FPV-дроны. Беспилотники подлетели к машинам сбоку, врезались в кузов: на месте удара задымило.

Напомним, 13 сентября в районе Лимана 66 бригада ВСУ уничтожила технику РФ. Аэроразведчики зафиксировали вражеский объект, который пытались спрятать среди густой растительности, и ликвидировали его.