Скандал с госзакупками: "Леса Украины" планируют потратить на мобильные телефоны 19 млн грн

Госпредприятие объявило тендер на закупку 2500 мобильных телефонов. Он назначен на 14 августа.

Государственное предприятие "Леса Украины" планирует приобрести мобильные телефоны на сумму 18 млн 915 тысяч грн. Соответствующий тендер размещен в Prozorro.

Речь идет о 2500 "мобилок", которые победитель тендера должен поставить до 31 декабря 2023 года.

Начало аукциона назначено на четверг, 14 сентября.

На странице тендера появился ряд комментариев о "нецелевом использовании денег во время войны".

"Это называется мародерство. Как можно так вызывающе вести себя и проводить такие тендеры во время войны в стране? Требую остановить расходы средств на мобильные телефоны. Остановите неприоритетные закупки, средства должны тратиться на обороноспособность страны, на лечение и реабилитацию наших воинов и всех кто пострадал от этой страшной войны", — написала Татьяна Павлюк.

"Требую остановить этот криминал во время войны. Средства должны идти на обороноспособность страны. Требую остановить процедуру и перенаправить на военные цели, закупку средств защиты, медицинских средств для нужд ВСУ. Расход нецелесообразен, нелогичен, некритичен, нерационален, неликвидный, антигосударственный и противоукраинский", — пишет Елена Вовк.

"Покупать мобильные телефоны для работников во время полномасштабной войны России против Украины — это преступление против народа Украины, ВСУ. Это — пренебрежение и унижение. Я против такой закупки" — прокомментировал Владимир Даниленко.

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