Госкомпания "Леса Украины" потратит 5 млн грн на рекламу и мультик: детали скандала (фото)

Согласно данным портала Prozorro, государственная компания заплатит полмиллиона гривен на создание рекламного мультфильма. Остальные средства — на другие пиар-услуги.

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ГК "Леса Украины" в мае-июне 2023 года провела тендер на закупку рекламных и маркетинговых услуг. Учреждение решило потратить 5 млн грн на услуги пиара, из них часть пойдет на изготовление мультфильма. Все детали по тендеру размещены на портале электронных закупок Prozorro.

О чем идет речь в тендере ГК "Леса Украины"

Согласно данным портала, тендер на 5009000 грн длился с мае по июнь 2023 года. В одном из приложений расписано, на что планируют потратить такую сумму — на аудит СМИ, создание концепции, изготовление рекламных видеороликов. Если верить документам, пиар ГК "Леса Украины" вот-вот начнется: сотрудничество с победителем стартовало 1 июля 2023 года.

Победитель тендера ООО "Мейнстрим", которое отвечало всем условиям заказчика и предложило лучшую цену. Соглашение о предоставлении услуг по пиару заключили 30 июня 2023 года. Вот на что пойдут деньги:

аудит средств массовой информации — 1118000 грн;

формирование информационной политики — 1332000 грн;

изготовление рекламных видеороликов — 1492000 грн;

фотосъемка — 108000 грн;

дизайн промоматериалов — 299000 грн;

создание анимационного мультфильма — 588500 грн.

Какие услуги предоставляет ООО "Мейнстрим"

Что об этом говорят в самой компании?

Представительница ГК "Леса Украины" — руководитель сектора пиар и коммуникаций Ксения Григорьева — объяснила происхождение средств, которые будет тратить компания, и обосновала эти расходы.

Григорьева заявила, что предприятие не будет тратить средства из госбюджета, а воспользуется только теми деньгами, которые зарабатывает от собственной деятельности.

По ее словам, средства пойдут на мультик, который будет направлен на детей, поскольку "так значительно проще воспитывать молодое поколение". После этого перечислила, что делает компания в данном направлении: "заказываем и баннеры, запускали большие информационные кампании с бордами относительно пожаров в лесу".

Кроме того, руководитель сектора пиар опровергла заявления СМИ о "безумных расходах". Утверждает, что на анимацию заложена сумма 400 тыс. грн: "Это рисуется мультипликация. Она о древесине", — заверила Григорьева.

В завершение медийщица отметила, что государственная компания поддерживает ВСУ, например, выделяет древесину для строительства фортификационных сооружений.

Напоминаем, в течение последних недель общественность узнает много интересного о тендерах, которые размещают государственные компании и учреждения на портале "Прозоро". Например, заинтересованность вызвал тендер на закупку барабанов в киевские укрытия. Чиновники планировали потратить на это удовольствие около 1 млн грн. Кроме того, обнаружили еще один тендер, который касался создания сайта для Киевского областного совета. Чиновники готовы потратить на эту работу еще один миллион государственных гривен.