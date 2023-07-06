Держкомпанія "Ліси України" витратить 5 млн грн на рекламу та мультик: деталі скандалу (фото)

Згідно з даними порталу Prozorro, державна компанія заплатить пів мільйона гривень на створення рекламного мультфільму. Решта коштів — на інші піар-послуги.

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ДК "Ліси України" у травні-червні 2023 року провела тендер на закупівлю рекламних та маркетингових послуг. Установа вирішила витратити 5 млн грн на послуги піару, з них частина піде на виготовлення мультфільму. Усі деталі щодо тендеру розміщено на порталі електронних закупівель Prozorro.

Про що ідеться у тендері ДК "Ліси України"

Згідно з даними порталу, тендер на 5009000 грн тривав з травні по червень 2023 року. У одному з додатків розписано, на що планують витратити таку суму — на аудит ЗМІ, створення концепції, виготовлення рекламних відеороликів. Якщо вірити документам, піар ДК "Ліси України" ось-ось почнеться: співпраця з переможцем стартувала 1 липня 2023 року.

Переможець тендеру ТОВ "Мейнстрім", яке відповідало усім умовам замовника і запропонувало найкращу ціну. Угоду про надання послуг з піару уклали 30 червня 2023 року. Ось на що підуть гроші:

аудит засобів масової інформації – 1118000 грн;

формування інформаційної політики – 1332000 грн;

виготовлення рекламних відеороликів – 1492000 грн;

фотознімання – 108000 грн;

дизайн промоматеріалів – 299000 грн;

створення анімаційного мультфільму – 588500 грн.

Які послуги надає ТОВ "Мейнстрім"

Що про це говорять у самій компанії?

Представниця ДК "Ліси України" — керівниця сектору піар та комунікацій Ксенія Григор'єва — пояснила походження коштів, які витрачатиме компанія, та обґрунтувала ці витрати.

Григор'єва заявила, що підприємство не витрачатиме кошти з держбюджету, а скористається лише тими грошима, яке заробляє від власної діяльності.

За її словами, кошти підуть на мультик, який буде спрямований на дітей, оскільки "так значно простіше виховувати молоде покоління". Після цього перелічила, що робить компанія у даному напрямі: "замовляємо і банери, запускали великі інформаційні кампанії з бордами стосовно пожеж в лісі".

Крім того, керівниця сектору піар спростувала заяви ЗМІ про "шалені витрати". Стверджує, що на анімацію закладена сума 400 тис. грн: "Це малюється мультиплікація. Вона про деревину", — запевнила Григор'єва.

На завершення медійниця зазначила, що державна компанія підтримує ЗСУ, наприклад, виділяє деревину для будівництва фортифікаційних споруд.

Нагадуємо, протягом останніх тижнів громадськість дізнається багато цікавого щодо тендерів, які розміщують державні компанії та установи на порталі "Прозорро". Наприклад, зацікавленість викликав тендер на закупівлю барабанів у київські укриття. Посадовці планували витратити на це задоволення близько 1 млн грн. Крім того, виявили ще один тендер, який стосувався створення сайту для Київської обласної ради. Чиновники готові витратити на цю роботу ще один мільйон державних гривень.