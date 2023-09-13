"Нужно перекрывать кислород": в ОП рассказали, как уменьшить производство ракет в РФ

По мнению главы ОП, санкции против РФ должны быть более жесткими и совершенными. Группа Макфола-Ермака предоставила доказательства наличия иностранных компонентов в российских вооружениях.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что от эффективности санкций, введенных против Российской Федерации, зависит, сможет ли она и в дальнейшем производить ракеты, которыми атакует территорию Украины. Об этом глава ОП написал в Telegram.

Ермак отметил, что иностранные медиа замечают увеличение производства ракет в России. Поэтому, по его мнению, санкции против РФ должны быть более жесткими и совершенными.

"Группа Макфола-Ермака предоставила детальные предложения нашим союзникам, а также доказательства наличия иностранных компонентов в российских вооружениях. Так, военно-промышленный комплекс России не может производить ракеты без этих компонентов", — подчеркнул Андрей Ермак.

Глава ОП сообщил, что сейчас Украина ведет работу с правительствами партнеров по внедрению санкций против РФ.

"Мы ведем работу с правительствами партнеров. Нужно активно перекрывать кислород россиянам. От эффективности санкций зависит, сможет ли враг и в дальнейшем убивать смертоносным оружием", — написал Ермак.

Что этому предшествовало

13 сентября издание The New York Times опубликовало материал, в котором говорится о том, что РФ удалось обойти санкции и экспортный контроль, которые были введены Западом. Россия увеличила производство ракет, оно даже превысило довоенный уровень, из-за чего Украина стала особенно уязвимой в ближайшие месяцы

Американские чиновники опасаются, что увеличение запасов ракет может означать особенно темную и холодную зиму для граждан Украины.

Напомним, 13 сентября стало известно, что Германия передала Украине новый пакет помощи. Правительство Германии отметило, что в этом году Киев получил от Берлина военной помощи на 5,4 млрд евро.