В школах Чехии ввели изучение украинского языка как второго иностранного

После начала войны почти полмиллиона украинцев выехали в Чехию. С нового учебного года дети-беженцы получили возможность продолжить изучение родного языка в местных школах.

С 1 сентября 2023 года в некоторых чешских школах появились изменения в расписании. Украинский язык теперь будет изучаться как второй иностранный, если в школе наберется достаточное количество желающих учеников, а школа располагает преподавателями с соответствующей квалификацией. О нововведениях в чешском школьном образовании сообщило издание ProUkrainu.

Обычно чешские дети в школе кроме английского языка изучают немецкий, испанский, французский или русский. Каждое учебное заведение будет самостоятельно принимать решение о том, какой язык включать в учебную программу. Теперь украинские дети, которые учатся в чешских школах смогут продолжить изучение родного языка.

После начала полномасштабного вторжения почти полмиллиона украинцев выехали в Чехию и получили там статус беженца. По чешским законам, дети-беженцы в возрасте от 5 до 15 лет, которые находятся в стране больше трех месяцев, обязаны посещать школу. Но из-за наплыва беженцев, многие родители столкнулись с нехваткой мест в учебных заведениях, особенно в больших городах. Поэтому многие украинские школьники продолжают учиться онлайн в своих школах в Украине.

Школа Бреславской

Когда проблема образования маленьких украинцев в Чехии стала очевидной, возникла идея создать специальную школу для беженцев, которые после начала войны приехали в Чехию. Украинка Оксана Бреславская, которая уже 26 лет живет в Праге, основала школу для беженцев, которым не хватило мест в чешских школах.

Поскольку бюджет Украины не предусматривает расходы на образование украинцев за границей, школа существует на деньги от частных спонсоров и благотворительных организаций. Сейчас в школе учится 96 детей. Уроки ведут 11 украинских учителей, тоже беженцев. Еще одна учительница давно живет в Чехии и преподает чешский язык.

Дети изучают все предметы, которые предусмотрены программой. Дополнительно с ними работает психолог.

Помещения для уроков предоставляются бесплатно в других школах и в церкви. Украинские дети начинают занятия во второй половине дня, после того как у чешских школьников заканчиваются занятия.

Напомним, что в Минобразования рассказали, в каком формате будут учиться дети в Украине в этом учебном году.

Также Фокус рассказывал какие изменения в программе и расписании ждут украинских школьников.