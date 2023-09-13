Взрывы в Крыму: появились спутниковые снимки Севастопольского морского завода (фото)

Обнародованы снимки, сделанные 12 и 13 сентября — до и после атаки на завод. На них видны повреждения одного из судов.

В результате взрывов и пожара на Севастопольском морском заводе зафиксированы значительные повреждения. Появились спутниковые снимки до и после ракетной атаки. Соответствующее видео опубликовал сервис Planet.

Обнародованы снимки, сделанные 12 и 13 сентября. Украинская разведка сообщила, что в результате удара на территории завода были повреждены большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону".

На опубликованных кадрах видно, что одно из судов получило значительные повреждения.

Атака на Севастопольский морской завод: что известно

В ночь на среду, 13 сентября, появились многочисленные сообщения о мощных взрывах в оккупированном Севастополе. В результате чего были повреждены дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск". Состояние подводной лодки, которая является ракетоносителем "Калибров", неизвестно. Кроме этого, росСМИ сообщили, что в результате атаки погибли два человека, ранения получили еще 26. РосСМИ со ссылкой на собственные источники в руководстве Севастопольского морского завода им. Серго Орджоникидзе сообщили, что никто из сотрудников не погиб и не пострадал.

Спутниковые фото поражений российских судов Спутниковые снимки судостроительного завода им. Фото: Def Mon

В Воздушных силах намекнули, что удар мог быть нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow / SCALP-EG.

Оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российская система ПВО отработала, однако не было сообщено, сколько целей поражено.