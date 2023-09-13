"Врет": Кремль заказал у КНДР миллионы снарядов, и часть Россия уже получила, — ГУР

Руководитель разведки Кирилл Буданов заявил, что РФ получает вооружение от Северной Кореи уже в течение полутора места. Он отметил, что речь идет о танковых и пушечных снарядах, а также боеприпасах для РСЗО "Град".

В Россию уже полтора месяца поставляют снаряды из Северной Кореи. Об этом в комментарии NV рассказал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, как передали 13 сентября в hromadske.

"Когда говорят, что сейчас Путин отпишет или подпишет (соглашение о поставках боеприпасов — ред.) — это все фальшь. Потому что еще полтора месяца назад все было согласовано и началась отгрузка из Северной Кореи", — сообщил глава украинской разведки.

По его словам, прежде всего речь идет о снарядах 122 мм и 152 мм для советских пушек, а также ракетах для реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град". Кроме того, КНДР поставляет стране-агрессору танковые снаряды.

"Северная Корея — это серьезный производитель вооружений, потому что они способны делать их в больших количествах. Такой объем Россия выдавать не способна", — отметил Буданов.

Он объяснил, что враг "врет" об увеличении собственного производства вооружений. По данным ГУР, Кремлю удалось реализовать лишь 3-7% от запланированных объемов. Разведчик подчеркнул, что в РФ постепенно были уничтожены мощные производства.

Руководитель ГУР проинформировал, что в КНДР сохранили серийное производство вооружений, и их боеприпасы "в определенной степени негативно повлияют на ход боевых действий в Украине". По информации разведки, Москва планирует получить миллионные партии снарядов.

"Это такой заказ. А сколько корейцы смогут передать быстро — вопрос", — добавил Буданов.

Напомним, 12 сентября глава Северной Кореи Ким Чен Ын встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. На это отреагировали в Пентагоне, напомнив, что корейцы пообещали не поставлять стране-агрессору оружие.

По данным СМИ, американские чиновники внимательно следили за встречей двух политических лидеров и были готовы ввести санкции в случае договоренностей о поставках или продаже оружия.