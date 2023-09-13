Удар по кораблям РФ в Севастополе: данные о целях собирали местные партизаны (фото)

Партизанское движение признало причастность к атаке на российский флот в Крыму. Выяснилось, что жители города в течение недели собирали информацию для Сил обороны.

Агенты "АТЕШ" и местные жители навели ракетный удар по флоту РФ во временно оккупированном Севастополе. Об этом 13 сентября заявили в соцсетях партизанского движения.

"Более года наши агенты собирают разведывательную информацию, которую мы предоставляем Силам обороны Украины. Этой ночью все севастопольцы были свидетелями результатов нашей деятельности. Пришло время открыть детали ночного удара по Севастопольской бухте", — говорится в публикации.

В "АТЕШ" утверждают, что их агенты в течение недели вели "активную деятельность" для выявления важных военных целей РФ. Для этого были привлечены как гражданские люди, так и военнослужащие вражеского Черноморского флота и работники ремонтного завода. Пресс-служба отметила, что на заводе на тот момент завершался ремонт одной из целей.

"Последствиями работы в конце концов стало то, что Большой десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону" успешно поражены", — заявили партизаны.

Представители движения поблагодарили севастопольцев за информацию и пообещали, что продолжат работать с Силами обороны для уничтожения ВС РФ.

Фото, обнародованное "АТЕШ" Фото: Telegram/Атеш

Фото, обнародованное "АТЕШ" Фото: Telegram/Атеш

Фото, обнародованное "АТЕШ" Фото: Telegram/Атеш

Фото, обнародованное "АТЕШ" Фото: Telegram/Атеш

Ночная ракетная атака на Севастополь: что уже известно

Напомним, 13 сентября в Минобороны России заявили, что ночью ВСУ атаковали десятком крылатых ракет судоремонтный завод в Севастополе. В стране-агрессоре признали, что в результате ударов были повреждены два корабля. Местные оккупационные власти информировали о 24 раненых и пожаре.

Позже командующий Воздушных сил Николай Олещук поблагодарил пилотов за "замечательную боевую работу". В то же время он отметил, что в Севастополе "штормит", и российские оккупанты "оправляются от ночной бавовны".

Впоследствии появились спутниковые снимки пораженного завода до и после атаки. Как известно, там получили повреждения большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону".