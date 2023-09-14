Китайцы украли американские технологии, чтобы построить истребитель J-20, — генерал США

По словам командующего Тихоокеанских Воздушных сил Кеннета Уилсбаха, китайский J-20 не угрожает американскому доминированию.

Командующий Тихоокеанскими Воздушными силами генерал Кеннет Уилсбах заявил, что китайские стелс-истребители J-20 не являются доминирующим самолетом. Для его построения КНР украли технологии. Об этом сообщает The War Zone.

Во время ежегодного симпозиума Ассоциации Воздушно-космических сил в округе Колумбия генерал Кеннет Уилсбах рассказал о китайских истребителях и их угрозе для США. В Народно-освободительной армии есть только один оперативный истребитель-невидимка — это J-20. Впервые он поднялся в небо в 2011 году. По приблизительным оценкам, с тех пор было произведено 150-200 самолетов J-20.

"Я не думаю, что сейчас это доминантный самолет по сравнению с тем, что мы имеем [малозаметные F-22 Raptor и F-35 Lightning} Они сделали хорошее копирование... почти большинство технологий с этого самолета [J-20] было украдено из США", — подчеркнул командующий Тихоокеанских Воздушных сил.

J-20 не несет угрозы в доминировании для США Фото: PLA

Поэтому Вилсбах убежден, что американская боевая авиация вместе с союзниками и партнерами способна противостоять любой потенциальной угрозе со стороны J-20. К тому же США постоянно тренируются как сами, так и с партнерами и союзниками, чтобы повысить совместимость. Поэтому по мнению американского генерала, Китай до сих пор находится в невыгодном положении.

Что касается Тайваня, то генерал говорит, что остров должен иметь вооружение для защиты от J-20. Однако главная угроза исходит от бомбардировщиков Н-6, баллистических и крылатых ракет.

"Поэтому, знаете, если бы я был на месте Тайваня, я бы не слишком беспокоился о J-20 на этом этапе... Им нужно заниматься им, но есть много других вещей, от которых им также нужно защищаться, чтобы быть той сложной мишенью, о которой мы говорили ранее", — заявил Вилсбах.

Для этого Тайвань модернизирует собственные системы ПВО, а также покупает американские истребители F-16 Viper.

Напомним, 24 августа в КНР заявили, что системы IRST бесполезны для отслеживания истребителей J-20.

3 апреля СМИ писали, что Китай создает сверхзвуковые дроны для запуска в паре с истребителями J-20.