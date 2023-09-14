Пентагон создает в Украине команду для мониторинга использования помощи США, — СМИ

По мнению журналистов, создание новой команды по мониторингу происходит в критический момент, ведь накануне администрация Джо Байдена запросила у Конгресса дополнительную помощь в размере $24 млрд.

Пентагон создает новую команду в Украине для мониторинга помощи США в обеспечении безопасности Киева, поскольку все большее число законодателей-республиканцев призывают к усилению контроля за тем, как используются деньги, сообщает CNN.

Генеральный инспектор Министерства обороны США сообщил, что высокопоставленный представитель приступил к работе в Украине в конце августа, а к концу сентября ожидается прибытие дополнительного персонала. Персонал, базирующийся в посольстве США в Киеве, будет контролировать помощь США, которая с момента начала правления администрации Джо Байдена составила более 43,7 миллиарда долларов.

"Это первый раз, когда генеральный инспектор будет располагать персоналом в Украине после российского вторжения в феврале 2022 года", — сообщила пресс-секретарь генерального инспектора Меган Рид.

Журналисты отмечают, что создание новой команды происходит в критический момент для помощи Украине. Администрация президента США недавно запросила у Конгресса дополнительную помощь на 24 миллиарда долларов, включая 13 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности.

Призывы республиканцев к усилению контроля не являются единодушными. Лидер Республиканской партии в Сенате Митч МакКоннелл заявил 13 сентября, что уже существует "беспрецедентное понимание того, как почти 30 типов западных систем вооружения и транспортных средств используются Украиной, часто вплоть до серийного номера".

Напомним, 12 сентября сообщалось, что США одобрили возможную продажу систем ПВО и ПРО для Польши.

Кроме этого, Пентагон ответил на сообщения о передаче Украине ракет ATACAMS. По словам представителя Пентагона Патрика Райдера, каждый раз, когда Штаты принимают решение передать оружие Украине, они оценивают, как это повлияет на боеготовность американской армии.