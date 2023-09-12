США одобрили возможную продажу систем ПВО и ПРО для Польши, — Пентагон

Журналисты отметили, что Европа все чаще интересуется американским вооружением, которое уже показало свою эффективность на территории Украины. В ближайшее время Варшава может получить пакет стоимостью 4 миллиарда долларов.

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Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Польше интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороны ориентировочной стоимостью 4 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Пентагон 12 сентября.

По словам представителя Пентагона, модернизируя свою систему противовоздушной обороны, Польша, которая является союзником по НАТО, оставила заявку о закупке второй фазы двухэтапной программы для системы управления PATRIOT Configuration-3+ с модернизированными датчиками и компонентами.

Отмечается, что в пакет войдут 93 центра управления боевыми действиями системы, 175 сетевых ретрансляторов управления огнем и другое сопутствующее оборудование. Его стоимость может быть около 4 миллиардов долларов.

В своем материале журналисты Reuters отдельно отметили, что интерес Европы к американскому вооружению активно растет. В частности, спрос сосредоточен на таком оружии, как боеприпасы, средства противовоздушной обороны, оборудование связи, переносные ракеты Javelin и беспилотники, которые оказались критически важными для военных усилий Украины.

Напомним, сегодня, 12 сентября, журналисты сообщили, что в ближайшее время шведское правительство может поручить исследовать, сколько и при каких условиях могут передать Украине истребители Gripen. Кроме этого военные должны исследовать, как будет происходить подготовка украинских летчиков и технического персонала.

А в ежедневном отчете Института изучения войны за 11 сентября отметили, что российским пограничникам не хватает возможностей и оборудования для борьбы с украинскими рейдами через границу и атаками по Российской Федерации.