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США схвалили можливий продаж систем ППО та ПРО для Польщі, — Пентагон

Польша, ППО, ПРО, протиповітряна оборона, безпека Європи, ЗРК Рatriot, Пентагон, США
Фото: asia.nikkei.com | В Вашингтоні дозволять Польщі закупити нові системи ППО та ПРО

Журналісти зазначили, що Європа все частіше цікавиться американським озброєнням, яке вже показало свою ефективність на території України. Найближчим часом Варшава може отримати пакет вартістю 4 мільярди доларів.

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Державний департамент США схвалив потенційний продаж Польщі інтегрованої системи бойового управління протиповітряної і протиракетної оборони орієнтовною вартістю 4 мільярди доларів. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на Пентагон 12 вересня.

За словами представникiв Пентагону, модернізуючи свою систему протиповітряної оборони, Польща, яка є союзником по НАТО, залишила заявку про закупівлю другої фази двоетапної програми для системи управління PATRIOT Configuration-3+ із модернізованими датчиками і компонентами.

Зазначається, що до пакету увійдуть 93 центри управління бойовими діями системи, 175 мережевих ретрансляторів керування вогнем та інше супутнє обладнання. Його вартість може бути близько 4 мільярдів доларів.

В своєму матеріалі журналісти Reuters окремо зазначили, що інтерес Європи до американського озброєння активно зростає. Зокрема, попит зосереджений на такій зброї, як боєприпаси, засоби протиповітряної оборони, обладнання зв'язку, переносні ракети Javelin і безпілотники, які виявилися критично важливими для військових зусиль України.

Нагадаємо, сьогодні, 12 вересня, журналісти повідомили, що найближчим часом шведський уряд може доручити дослідити, скільки, і за яких умов можуть передати Україні винищувачі Gripen. Окрім цього військові мають дослідити, як відбуватиметься підготовка українських льотчиків та технічного персоналу.

А у щоденному звіті Інституту вивчення війни за 11 вересня зазначили, що російським прикордонникам не вистачає можливостей та обладнання для боротьби з українськими рейдами через кордон та атаками по Російській Федерації.