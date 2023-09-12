США схвалили можливий продаж систем ППО та ПРО для Польщі, — Пентагон

Журналісти зазначили, що Європа все частіше цікавиться американським озброєнням, яке вже показало свою ефективність на території України. Найближчим часом Варшава може отримати пакет вартістю 4 мільярди доларів.

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Державний департамент США схвалив потенційний продаж Польщі інтегрованої системи бойового управління протиповітряної і протиракетної оборони орієнтовною вартістю 4 мільярди доларів. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на Пентагон 12 вересня.

За словами представникiв Пентагону, модернізуючи свою систему протиповітряної оборони, Польща, яка є союзником по НАТО, залишила заявку про закупівлю другої фази двоетапної програми для системи управління PATRIOT Configuration-3+ із модернізованими датчиками і компонентами.

Зазначається, що до пакету увійдуть 93 центри управління бойовими діями системи, 175 мережевих ретрансляторів керування вогнем та інше супутнє обладнання. Його вартість може бути близько 4 мільярдів доларів.

В своєму матеріалі журналісти Reuters окремо зазначили, що інтерес Європи до американського озброєння активно зростає. Зокрема, попит зосереджений на такій зброї, як боєприпаси, засоби протиповітряної оборони, обладнання зв'язку, переносні ракети Javelin і безпілотники, які виявилися критично важливими для військових зусиль України.

Нагадаємо, сьогодні, 12 вересня, журналісти повідомили, що найближчим часом шведський уряд може доручити дослідити, скільки, і за яких умов можуть передати Україні винищувачі Gripen. Окрім цього військові мають дослідити, як відбуватиметься підготовка українських льотчиків та технічного персоналу.

А у щоденному звіті Інституту вивчення війни за 11 вересня зазначили, що російським прикордонникам не вистачає можливостей та обладнання для боротьби з українськими рейдами через кордон та атаками по Російській Федерації.