"Не захотел контролировать геозоны": Маск передал доступ к части Starlink Пентагону (видео)

Биограф Маска уточнил, что речь идет о той части спутников Starlink, которые используются ВСУ, и что таким образом предприниматель снял с себя ответственность за границы и правила использования технологии.

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Американский миллиардер Илон Маск решил передать Пентагону контроль над частью спутникового интернета Starlink, который используется в войне в Украине. Об этом The Washington Post рассказал биограф предпринимателя Уолтер Айзексон.

По его мнению, Маск сделал правильно, когда решился на такой шаг.

"То, что он сделал, и я считаю, что это правильный результат, — он решил продать и передать полный контроль над определенным количеством оборудования Starlink и услугами Starlink военным США, чтобы он больше не контролировал геозоны. Я думаю, что это был его способ сказать: "Я должен выбраться из этого", — заявил Айзексон.

Биограф Маска уточнил, что тот передать контроль над некоторой частью оборудования и услуг Starlink, "чтобы больше самому не отвечать за границы и правила использования технологии, будучи частным лицом". Айзексон уточнил, что речь идет о той части спутников Starlink, которые используются ВСУ.

Также Илон Маск решил добавить в "пакет услуг" особые опции для военных.

Илон Маск и операция ГУР в Крыму

За несколько дней до выхода книги-биографии Илона Маска стало известно о его возможной причастности к исчезновению сигнала спутников Starlink возле Крыма в первые месяцы вторжения РФ в Украину. Сообщалось, что он это сделал якобы из-за страха начала ядерной войны вроде "Перл Гарбора".

Это повлияло на спецоперацию ГУР Минобороны Украины. Украинская разведка пыталась повредить военные корабли ЧФ РФ в бухте оккупированного полуострова. Специальные морские дроны потеряли управление и не дошли до цели.

В ГУР прямо не подтвердили, что операция была сорвана именно из-за отсутствия сигнала. Со своей стороны, Илон Маск заявил, что он связь над Крымом не выключал, потому что "просто ее не включал".