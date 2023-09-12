По словам президента России, Илон Маск является активным и талантливым, и всем в мире стоит признать это.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин охарактеризовал американского миллиардера, создателя компаний Tesla и SpaceX, Илона Маска как выдающегося и талантливого человека . Об этом диктатор заявил во время Восточно-Экономического форума, трансляцию ведет пропагандистский телеканал "Россия 24"

"Что касается частного бизнеса Илона Маска.. Он безусловно выдающийся человек, это надо признать.. Я думаю, это и признают во всем мире. Активный и талантливый бизнесмен. У него многое получается, в том числе при поддержке американского государства", — сказал он.

Илон Маск и Starlink: детали

Отметим, за несколько дней до выхода книги-биографии Илона Маска стало известно о его возможной причастности к исчезновению сигнала спутников Starlink возле Крыма в первые месяцы вторжения РФ в Украину. При этом указывалось, что якобы это произошло из-за его страха начала ядерной войны из-за аналога "Перл Харбора".

Это повлияло на спецоперацию ГУР Минобороны, которые пытались повредить военные корабли ЧФ РФ, стоящие в бухтах оккупированного полуострова. В частности, специальные морские дроны потеряли управление, не дошли до цели и их просто выбросило на берег.

Представители ГУР Минобороны Украины прямо не подтвердили, что события разворачивались именно так. Утверждают, что разберутся в ситуации. В свою очередь Илон Маск заявил, что он связь над Крымом не выключал, потому что "просто ее не включал".

Напоминаем, 11 сентября ГУР МОУ показали кадры успешной спецоперации, которую удалось провести в Черном море на полпути в Крым. В частности, украинские спецназовцы вернули контроль Украины над газодобывающими платформами — так называемыми "Вышками Бойко". Несколькими днями ранее разведчики обнародовали концепцию уничтожения военных целей на территории РФ. При этом указали, что уничтожают предприятия по изготовлению снарядов и ракет, а также логистику ВС РФ.