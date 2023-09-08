Подлежат уничтожению: в ГУР назвали главные военные цели на территории РФ (видео)
По словам представителя военной разведки Вадима Скибицкого, Украина проводит точечные атаки на объекты ВПК России для того, чтобы достичь эффекта домино, когда из-за повреждения одного предприятия нарушается производственный цикл.
Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) методично определяет стратегические объекты, расположенные на территории России, которые подлежат уничтожению. Об этом в пятницу, 8 сентября, заявил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона.
По его словам, военная разведка фокусируется на критических военных и военно-промышленных объектах, обеспечивающих производство ракет и беспилотников, а также на объектах, связанных с логистикой и группировкой российских войск на украинской территории.
"Целей много. Они все, как говорится, пронумерованы, определены по иерархии, определено их значение. И мы целенаправленно уничтожаем их для того, чтобы уменьшить потенциал РФ", — отметил Скибицкий.
Замначальника ГУР подчеркнул, что цель таких точечных атак по стратегическим объектам РФ — нарушить произведственный цикл военной промышленности.
"Это нужно, чтобы достичь эффекта домино, когда уничтожение одного предприятия приведет к тому, что другие, которые завязаны на его продукцию, прекратили изготовлять военную продукцию. Даже россияне признают, что мы работаем точечно — объектам, которые обеспечивают ведение войны. И этим мы отличаемся от россиян", — резюмировал Скибицкий.
Напомним, 8 сентября стало известно, что на военных аэродромов повсеместно защищают самолеты покрышками, чтобы уберечь их от атак украинских дронов.
Ранее, 22 августа, в СМИ писали, что в результате атаки на базы "Сольцы" и "Шайковка" были уничтожены и повреждены 4 стратегических бомбардировщика Ту-22М3.