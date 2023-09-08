"По всей стране началось": в РФ ставят "защитные" покрышки на истребители (фото)

Российские военные самолеты часто стоят прямо под открытым небом, что делает их легкой мишенью для дронов-камикадзе или других средств поражения. По мнению оккупантов, покрышки должны хоть как-то защитить самолеты от ударов.

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После появления на стратегической бомбардировочной авиации автомобильных шин, похоже, что этот тренд распространяется на все российские ВКС. Об этом сообщает российский летчик Илья Туманов, который ведет телеграм-канал Fighterbomer.

В телеграм-канале опубликовали фотографию истребителя-бомбардировщика Су-34 накрытого автомобильными покрышками.

"В общем, похоже, по всей стране началось. Понятно, что все это не от хорошей жизни, и вероятно, это единственный вариант сделать что-то быстро и без поборов с личного состава", — написал пропагандист Илья Туманов.

Кроме этого он добавил, что в РФ надо сделать хоть какие-то укрытия на аэродромах тактической авиации, которые расположены близко к Украине. И этим по мнению Туманова, должно заниматься государство за государственный счет, тем более он заявляет, что проекты такие уже готовы.

Ту-95 с покрышками Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

Как сообщали в The War Zone вероятной целью установки шин на бомбардировщики является защита от ударов ракет, которые наводятся на цель по тепловой сигнатуре на основе предварительно загруженных изображений в головку самонаведения. Такая система, как утверждают журналисты, интегрирована на украинские "Нептуны". Изменение тепловой сигнатуры может запутать ракету на финальной стадии полета, когда головка самонаведения должна захватывать цель для поражения.

Также в CNN писали, что РФ таким образом стремится защитить боевую авиацию от ударов дронов-камикадзе. Российские аэродромы часто не имеют никакого укрепления или защиты для самолетов от ударов. Поэтому Украина этим пользуется и уничтожает как стратегические бомбардировщики, так и военно-транспортные самолеты.

Напомним, российские военные могли установить решетки для защиты бомбардировщиков Ту-22 от атаки дронами. Подобное нововведение видели на двух Ту-22 на аэродроме в Дягилево.