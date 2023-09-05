Защищаются от "Нептуна": для чего РФ размещает шины на бомбардировщиках (фото)

Шины на самолете, вероятно, располагают для того, чтобы запутать головку самонаведения у "Нептуна". Для ударов по наземным целям, как говорят журналисты, на украинский боеприпас установили аналогичную систему к Storm Shadow.

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Спутниковые снимки показали, что на бомбардировщиках Ту-95 оккупанты установили шины на самолеты. В издании The War Zone объяснили, для чего они это делают.

В конце августа на стратегических бомбардировщиках заметили шины на по меньшей мере 5 Ту-95 и 3 Ту-160. Авторы обращают внимание на то, что есть информация о модернизации противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" для ударов по наземным целям. Поэтому шины могут запутать нацеливание ракет на терминальной стадии полета, то есть перед фактическим поражением цели.

Шины на Ту-95

В издании утверждают, что "Нептун" модифицировали для ударов по наземным целям с помощью системы DSMAC или ATR — это система самонаведения с тепловизионным изображением для поиска и захвата цели на основе предварительно загруженного изображения, поэтому установка шин на бомбардировщик может изменить его тепловую сигнатуру. Таким образом головка самонаведения ракеты на финальной стадии полета может не найти самолет среди предварительно загруженных изображений. Но несмотря на эти опасения технология имеет весомое преимущество — она устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы.

Украинская ракета "Нептун"

Украинский чиновник подтвердил, что ракета "Нептун" использует разработанную систему наведения GPS, чтобы довести боеприпас до указанного места. Затем включается головка самонаведения, которая ищет цель. При этом такую же систему используют и западные ракеты Storm Shadow или SCALP-EG.

В итоге новая версия "Нептуна" вызывает сильную головную боль у ВС РФ, потому что теперь под угрозой уничтожения будет значительно больше целей. Заявленная в СМИ дальность "Нептуна" достигает 400 км. А установка шин на самолеты странное решение, потому что каждый раз для использования самолета надо их снимать, а потом снова возвращать. Но вместе с тем любой пожар или атака на самолет с шинами на горе будет означать источник топлива, потому что шины являются хорошим топливом.

Напомним, российские военные могли установить решетки для защиты бомбардировщиков Ту-22 от атаки дронами. Подобное нововведение видели на двух Ту-22 на аэродроме в Дягилево.