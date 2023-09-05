Захищаються від "Нептуна": для чого РФ розміщує шини на бомбардувальниках (фото)

Шини на літаку, ймовірно, розташовують для того, щоб заплутати головку самонаведення у "Нептуна". Для ударів по наземних цілях, як кажуть журналісти, на український боєприпас встановили аналогічну систему до Storm Shadow.

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Супутникові знімки показали, що на бомбардувальниках Ту-95 окупанти встановили шини на літаки. У виданні The War Zone пояснили, для чого вони це роблять.

Наприкінці серпня на стратегічних бомбардувальниках помітили шини на щонайменше 5 Ту-95 ту 3 Ту-160. Автори звертають увагу на те, що є інформація про модернізацію протикорабельного ракетного комплексу "Нептун" для ударів по наземних цілях. Відтак шини можуть заплутати націлення ракет на термінальній стадії польоту, тобто перед фактичним ураженням цілі.

Шини на Ту-95

У виданні стверджують, що "Нептун" модифікували для ударів по наземних цілях за допомогою системи DSMAC або ATR — це система самонаведення з тепловізійним зображенням для пошуку та захоплення цілі на основі попередньо завантаженого зображення.Відтак встановлення шин на бомбардувальник може змінити його теплову сигнатуру. Таким чином головка самонаведення ракети на фінальній стадії польоту може не знайти літак серед попередньо завантажених зображень. Але попри це побоювання технологія має вагому перевагу – вона стійка до засобів радіоелектронної боротьби.

Українська ракета "Нептун"

Український чиновник підтвердив, що ракета "Нептун" використовує розроблену систему наведення GPS, щоб довести боєприпас до вказаного місця. Потім вмикається головка самонаведення, яка шукає ціль. При цьому таку саму систему використовують й західні ракети Storm Shadow чи SCALP-EG.

У підсумку нова версія "Нептуна" викликає сильний головний біль у ЗС РФ, бо тепер під загрозою знищення буде значно більше цілей. Заявлена у ЗМІ дальність "Нептуна" сягає 400 км. А встановлення шин на літаки дивне рішення, бо кожен раз для використання літака треба їх знімати, а потім знову повертати. Але разом з тим будь-яка пожежа чи атака на літак з шинами на горі буде означати джерело палива, бо шини є гарним паливом.

Нагадаємо, російські військові могли встановити решітки для захисту бомбардувальників Ту-22 від атаки дронами. Подібне нововведення бачили на двох Ту-22 на аеродромі в Дягілево.